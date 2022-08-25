Киль, Германия, 25 августа 2022, 16:45 — REGNUM Осмотр ЗСУ Gepard на полигоне, где учат бандеровцев, произвёл 25 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. СМИ распространили фотографии, где он стоит наверху Gepard.
Видно, что к технике приставлена стремянка, по которой политик забрался наверх. Он также спустился в кабину. Осмотр происходил на военном полигоне в Шлезвиг-Гольштейне.
Здесь Шольц также пообщался с боевиками. На этой встрече германский политик пообещал бандеровцам, что они будут получать и в дальнейшем «помощь» из Берлина — и в виде оружия, и в виде денег.
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