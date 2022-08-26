Заявления и прогнозы западных политиков становятся тем мрачнее, чем ближе зимние холода и выше биржевые цены на газ. Президент Франции Эммануэль Макрон на днях заявил о «конце эпохи изобилия» в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Адольф Уильям Бугро. Милостыня. 1865

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«Я считаю, что то, что мы переживаем сейчас, — это своего рода большой переворот или большое потрясение. По сути, мы переживаем конец эпохи изобилия, конец беззаботности», — отметил он.

Слова французского лидера основаны не на пустом месте. Так, Евростат опубликовал данные о росте бедности в соседней Италии за последние годы. Согласно прогнозам, число итальянцев с доходами ниже 60% от среднего по итогам 2022 года вырастет с 20,1% (11,84 млн человек) до 25,2% (14,83 млн).

Доля детей, находящихся на грани бедности, вырастет с 26,7%, что является худшим показателем с 1995 года, до 31,6%. Самое тревожное, по мнению журналистов, что растёт так называемая работающая бедность. То есть от бедности не ограждены даже граждане, имеющие официальную работу.

Пользователей соцсетей в Италии привели в недоумение слова президента Франции. По их словам, эпоха изобилия и беззаботности была таковой только для небольшой группы европейцев.

«Эпоха изобилия и беззаботности для большинства людей так и не наступила», — прокомментировал Микеле Д’А.

«Изобилие и беззаботность? Когда? Хотя… может, он только про своё окружение», — считает Микеланджело Г.

«Спорим, что у них, несмотря на все потрясения, сохранится изобильная и беззаботная жизнь? Держу пари, что ни одному политику не снизят вдвое зарплату, как у нас», — предположил Фабрицио Б.

«Мне больше 50 лет, и я всегда слушал, как политики говорят нам о кризисе и необходимости идти на жертвы. Теперь мне говорят, что кто-то жил в изобилии?» — недоумевает Алессандро М.

«С самого рождения я слышу, как политики говорят о необходимости жертв. Но они всегда просят жертв у народа, хотя сами живут в больших домах со всеми удобствами», — пишет Паскуале К.

Эмиль Фриан. Скромность

Многие читатели считают, что причина всех бед кроется в неправильном выборе правительства, которое под давлением Вашингтона поддержало киевский режим.

«У нас растёт бедность, но мы продолжаем помогать [Киеву] под бредовым предлогом, что защищаем свободу и демократию», — заметил Карлетто Дж.

«А худшее у нас всё ещё впереди, благодаря «эффективным» санкциям против России», — считает Валентина Б.

«Мы ещё увидим, как через месяц начнут закрываться предприятия из-за слишком высоких цен на энергоресурсы, а продукты в супермаркете начнут дорожать… И всё это потому, что мы решили воевать с Россией, отправив оружие нацистам, вместо того чтобы заниматься своими проблемами», — прогнозирует Мауро Н.

«Время жертв для простых смертных. Эти политики надеются спрятаться, когда их начнут искать «благодарные» граждане?» — задался вопросом Эрманно Дель Ч.

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