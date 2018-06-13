20 идей Дмитрия Давыдова
ИА REGNUM

Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости

На пороге осенне-зимнего сезона население Евросоюза начинает осознавать, что введённые против России западными элитами санкции лишь ухудшают условия жизни рядового европейца. Еврокомиссия на фоне отказа от российского газа уже приняла решение о необходимости сократить энергопотребление в странах ЕС на 15%, при этом Испания и Португалия договорились о сокращении лишь на 7% — но даже такая скидка не даёт существенного улучшения положения дел. Отсутствие освещения в ряде городов и отключение систем охлаждения уже подвергаются резкой критике со стороны рядовых граждан.

Параллельно западные экономисты начинают признавать, что западные санкции не смогли «поставить Россию на колени», и стране удалось справиться с санкционным давлением посредством переориентации на внутренний рынок, взаимодействия с суверенными государствами, а также торговых послаблений вроде параллельного импорта.

О подробностях санкционной войны, развязанной Западом против России, рассказывает ИА REGNUM.

Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости «Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на территории б. УССР — трансляция Рязанскую область охватили масштабные лесные пожары — трансляция В американских СМИ заметили обеспокоенность НАТО ядерным оружием РФ
© 1999-2022 ИА REGNUM

При цитировании информации гиперссылка на ИА REGNUM обязательна.

Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.

Об агентстве Новости России Зарубежные новости Пресс-центр Медиа-кит Карта сайта  RSS
sfo@regnum.ru +7 495 645-80-75 119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1

Свидетельства о регистрации СМИ:

Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);

ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru