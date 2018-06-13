На пороге осенне-зимнего сезона население Евросоюза начинает осознавать, что введённые против России западными элитами санкции лишь ухудшают условия жизни рядового европейца. Еврокомиссия на фоне отказа от российского газа уже приняла решение о необходимости сократить энергопотребление в странах ЕС на 15%, при этом Испания и Португалия договорились о сокращении лишь на 7% — но даже такая скидка не даёт существенного улучшения положения дел. Отсутствие освещения в ряде городов и отключение систем охлаждения уже подвергаются резкой критике со стороны рядовых граждан.

Параллельно западные экономисты начинают признавать, что западные санкции не смогли «поставить Россию на колени», и стране удалось справиться с санкционным давлением посредством переориентации на внутренний рынок, взаимодействия с суверенными государствами, а также торговых послаблений вроде параллельного импорта.

О подробностях санкционной войны, развязанной Западом против России, рассказывает ИА REGNUM.