Заявление главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого о том, что два энергоблока Запорожской атомной электростанции отключились от сети из-за пожара, вызванного обстрелами со стороны киевских боевиков, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

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Киевские боевики не останавливают своих попыток вызвать катастрофическую аварию на Запорожской АЭС. В этот раз их снаряды угодили прямо в охранную зону ВЛ-750 кВ и спровоцировали замыкание на линиях электропередачи. В результате этого сработала релейная аварийная защита атомной электростанции, которая отключила два энергоблока, не дав АЭС взлететь на воздух.

Случившееся ожидаемо привело к перебоям с энергоснабжением Запорожской области. Местные власти оперативно пытаются решить этот вопрос. Один из блоков восстановил свою работу, другой тоже готовят к запуску. Электричество к местным жителям постепенно возвращается.

«Вот ведь гады! Всё бьют и бьют! Если так пойдёт дальше, может стать реальностью радиоактивная катастрофа. Кто-то уже должен остановить нацистов!» — считает Вячеслав П.

Произошедшее привело к самому серьёзному осуждению в интернете киевского неонацистского режима, чьи боевики терроризируют не только жителей освобождённых территорий бывшей УССР, но и всей Европы, то и дело ждущей ядерной катастрофы.

«Бандеровцы — больные люди. Интересно, что они будут завирать, если, не дай Бог, авария случится. Что-то вроде: «Сами себя обстреляли»? Хотя после Бучи я не удивлюсь, что и такую ложь от нацистов «цивилизованный» западный мир с чавканьем схавает», — указывает Кирилл А.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на угрозу глобальной катастрофы, Запад всё также активно снабжает своих подопечных бандеровцев боеприпасами, которыми те непременно пользуются, обстреливая территорию Запорожской атомной электростанции.

«А Запад тем временем продолжает поддерживать киевский режим, и их даже не смущает, что неонацисты могут устроить самый настоящий радиоактивный апокалипсис с массой жертв», — отмечает Марат П.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

Часть людей пишет, что ЗАЭС реально могут подорвать и это не шутка. Граждане считают, что работу атомного объекта необходимо свести к минимуму и предотвратить самое худшее из возможных последствий взрыва.

«Надо пока заглушить Запорожскую АЭС. И в свою очередь подобное же нужно сделать с атомными электростанциями, находящимися пока на территории, оккупированной бандерофашистами там. Вот так», — поделился своим мнением Евгений К.

Граждане уверены, что если не остановить нацистов, они рано или поздно станут причиной техногенной катастрофы на территории всей Европы.

«Я не знаю, можно ли полностью остановить работу АЭС и увезти все радиоактивные элементы, чтобы катастрофы не допустить, но нужно сделать что-то такое по максимуму. Чтобы, если уж попадут нацисты по станции, то последствия были минимальные», — призывает Арсений В.

Напомним, 25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий написал в своём Telegram-канале о том, что два энергоблока Запорожской атомной электростанции отключились от сети из-за пожара, вызванного обстрелами со стороны киевских боевиков.