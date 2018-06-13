21 Августа
21:48
В ДНР сообщили о ранении женщины в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина. Об этом 21 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
21:38
В Херсонской области сообщили попытке обстрелять Новую Каховку
Боевики ВСУ в течение 21 августа неоднократно пытались обстрелять город Новая Каховка. Об этом сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.
21:37
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали 15 мирных жителей
В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадали 15 мирных жителей. Об этом 21 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.