21 Августа
 
21:48

В ДНР сообщили о ранении женщины в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина. Об этом 21 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

21:38

В Херсонской области сообщили попытке обстрелять Новую Каховку

Боевики ВСУ в течение 21 августа неоднократно пытались обстрелять город Новая Каховка. Об этом сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

21:37

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали 15 мирных жителей

В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадали 15 мирных жителей. Об этом 21 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.