Материал британской газеты The Guardian, в котором приводится пять возможных сценариев развития конфликта на территории бывшей УССР в течение ближайшего полугода, вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция России на территории бывшей УССР

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Автор статьи предполагает, что одним из вероятных вариантов развития событий может стать затянувшийся конфликт сроком более чем на год, но интенсивность боевых действий при этом будет значительно снижена. О переговорном процессе между Москвой и Киевом при таком развитии событий говорить не придётся.

Второй вариант предполагает обширную диверсионную деятельность Киева. Третий — серьёзные наступательные действия России с целью контроля всей территории бывшей УССР. Четвёртым вариантом являются переговоры и мирное соглашение, которых Москва якобы добьётся в зимний период. Последний вариант предполагает значительные изменения в отношении Запада к киевскому неонацистского режиму.

«Исход может быть только один: российская армия победит неонацизм на территории [бывшей УССР] — и точка. Иное развитие событий исключено», — указывает Борис Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что все эти варианты — очень разношёрстные и предполагают диаметрально противоположные пути развития событий. Граждане считают, что такие статьи сочиняются только лишь ради того, чтобы западная элита мыслила исключительно такими категориями.

«Таким образом задаются рамки, в которых будет работать мышление управляющих «элит» разных стран. Яркий пример глобального управления», — поделился своим мнением Павел Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что строить долгосрочные планы, в особенности относительно хода специальной военной операции России на территории бывшей УССР, — это неблагодарный труд, потому что он может оказаться совершенно бесполезным, когда российское руководство совершит то, чего от него никто не ожидает.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Такие планы могут быть выброшены за один день. События случаются порой внезапно, и никто, даже западная элита, такого ждать попросту не может. Уверен, Россия готовит Западу сюрприз», — написал Алексей И.

Часть людей полагает, что все планы Запада относительно конфликта на территории бывшей УССР оказались в лучшем случае блёклой тенью имеющейся реальности.

«Да, этот конфликт задумывался ещё Вашингтоном и готовился к исполнению в сентябре 2021 года, по их сценарию, конфликт должен быть затяжным, чтобы славянский народ месился друг с другом как можно дольше. Сроки начала сместились, а российская армия показала себя настолько эффективной, что поголовье киевских боевиков сокращается с неимоверной скоростью», — отмечает Денис Д.

Нашлись и те, кто уверены, что рано или поздно все цели спецоперации будут достигнуты, киевский режим будет повержен, а на территории всей бывшей УССР будет проведена денацификация и демилитаризация.

«Не уверен, как всё сложится точно, но однозначно в этом году Киеву придётся очень не сладко, ведь впереди голод и холод в ЕС, разруха инфраструктуры, предательство со стороны своих же, уничтожение своего народа и делёжка всего, что останется от [бывшей УССР] впоследствии. Возможно, от страны мало что останется. Пожираемые русофобией, в попытке переписать собственную историю бандеровцы окончательно самоуничтожатся», — предрекает Владимир Д,

Украина, Киев Валерий Акопов. Андреевский спуск. 1975

Напомним, 25 августа британская газета The Guardian опубликовала статью журналиста Дэна Саббага, который назвал пять возможных сценариев развития конфликта на территории бывшей УССР в течение ближайших шести месяцев.