Тамбов, 18 августа 2022, 16:16 — REGNUM В Тамбовской области начал свою работу крупный всероссийский форум «Среда для жизни». В нём принимают участие эксперты со всей России, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.
Форум «Среда для жизни» является главной площадкой Минстроя России и акционерного общества «Дом. рф», где представлены лучшие практики и перспективные направления жилищного строительства, благоустройства территорий и определяются тенденции развития городской среды на несколько лет вперёд. В течение двух дней, 18 и 19 августа, эксперты со всей России обсудят самые актуальные вопросы сферы.
Основной темой масштабного мероприятия является индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. Тамбовские власти отмечают, что на территории региона более половины жилищного фонда — частный сектор, поэтому область рассматривается организаторами форума как площадка для реализации прогрессивных идей.
В ходе работы форума 1,5 тыс. участников из разных регионов страны, а также некоторых зарубежных стран обменяются опытом, сформулируют предложения для направления в правительство.
В ходе работы форума «Среда для жизни» пройдёт Форум малых городов и исторических поселений. На нём подведут итоги ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победители получат грантовую поддержку на благоустройство территорий.
Кроме того, 18 августа состоялось торжественное открытие первого в области Народного фитнес-парка на городской набережной Цны.