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Поток комментариев в социальных сетях вызвал визит бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Приезд Джонсона приурочен к так называемому «дню независимости», который отмечает киевский режим.

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При этом киевские СМИ подчеркнули, что «друг Джонсонюк» пообещал новые поставки вооружения и боеприпасов.

«Хозяин приехал!» — иронизирует по поводу визита Джонсона в Киев подписчик новостного телеграм-канала Junior M.

«Хозяева приехали поздравить с «независимостью» страну 404», — комментирует Алексей М.

«Вот Джонсону заняться-то нечем», — пишет Слава.

«Пока Донбасс обстреливают, у наркоманов в Киеве опять сходка», — подчеркнула Лариса.

«День зависимости», — оставил саркастический комментарий А. К.

«404 празднует, алкаш к наркоману приехал, мы должны с пониманием отнестись», — смеётся Ирина.

«Клоуны в цирке», — пишет Dimon. «Клоунада продолжается», — поддержал его Виталий.

«Прощальные гастроли Джонсонюка», — рассуждает Василий.

«Клоуны собрались на наркотусовку. Не хватает старика Бидона и танкистки Лизы», — шутит Юлия.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

«Туалетную бумагу многоразовую привёз», — отметил С. К.

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«А этот лохматый всё курсирует, дань собирает», — выразил своё мнение пользователь с ником 12 345.

«Отметили «день независимости» приездом хозяев», — прокомментировал Д. М.

«Видели-видели. Борис сначала себя почесал, потом эту руку подал Зеленскому», — смеётся Ясна Б.

«Фу, мерзость нацистская», — отметила Ирина.

«Визит ко дню зависимости Зеленского», — подытожила обсуждение Наталья.