Развлекающийся тем, что придумывает песни для турбины «Северного потока», немецкий холдинг Siemens довольно плотно врос в российскую экономику, и сейчас наши компании пожинают плоды этого явления. Разорванные в одностороннем порядке контракты затронули не только железнодорожную отрасль, но и сферу энергогенерации. В российском суде начинается рассмотрение иска к одному из активов Siemens. В основе дела лежит проект по строительству ветропарка в Мурманской области. И это далеко не полный список проблем, созданный поведением компании Siemens, последовавшей дурной практике по хлопанью дверьми. Надёжность больше не признак немецкой компании? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Виктор Гюго. Рисунок осьминога из романа «Труженики моря» (фрагмент). 1866

Напомним, из-за санкционных игрищ европейско-штатовских политиков на сегодня на КС «Портовая» остался единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 (из шести). 31 августа 2022 года его остановят на трое суток «для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ». Работы, по данным Газпрома, будут проходить совместно со специалистами компании Siemens, с которой у компании контракт на техобслуживание. В связи с остановкой до 2 сентября 2022 года транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на эти трое суток, но после завершения работ, и если (!!!) не будет технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Подробно на истории с турбиной останавливаться не будем, ИА REGNUM рассказывало о ней в материале «Назло маме отморожу уши» — кто виноват в энергокризисе в Европе? Отметим лишь, что дальнейшее поведение Siemens было довольно странным: уважаемая компания с многолетней историей вместо того, чтобы решать возникшие сложности, занялась какими-то детсадовскими глупостями — обнародовала буквально песню (!) одинокой турбины. На неуместность подобного шага фирме указали комментаторы — и твит был удалён. Но тут как в поговорке с ложечками, которые нашлись, но осадок остался.

ПАО «Газпром» Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

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При этом некоторые европейские политики лицемерно заявляют, что турбина — в Германии и Газпром может её забрать. Вот только по условиям контракта отремонтированное оборудование ещё в мае должно было вернуться в Россию, но в нарушение договоренностей было отправлено в Германию. По данным Газпрома, в отсутствие официальных разъяснений ЕС и Великобритании по вопросам применения санкций нет ясности, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС «Портовая» не подпадет под экспортные ограничения. Таким образом, все эти фразы Шольцев и прочих о том, что компания сама не забирает турбину, всего лишь сказки для доверчивых дураков.

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25 августа 2022 года стало известно, что Канада пообещала передать Германии ещё и оставшиеся турбины для Nord Stream (они были на ремонте).

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Бизнес-спрут Siemens в России

Помимо истории с турбинами, Siemens в лице компании «Der Siemens Aktiengesellschaft» («Сименс Акциенгезельшафт») продемонстрировала недобросовестное поведение и по контракту с РЖД на техническое обслуживание почти 300 электропоездов, который был разорван в одностороннем порядке.

Арбитраж Москвы запретил немецкой компании инициировать судебное разбирательство в международном арбитраже в Вене по всем спорам, которые возникают из договора о техобслуживании электропоездов от 2011 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Электропоезд «Ласточка»

28 сентября 2022 года арбитраж рассмотрит ещё один иск РЖД со схожим требованием, но на этот раз к другому активу немецкого холдинга — Siemens Mobility GmbH, которому просят запретить действия, связанные с договором от 20.04.2007 года № 232 к/т о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов. А 20 сентября судья рассмотрит похожее дело, но уже по договору от 17.12.2014 года №ЦДИЦШ/37.

Также в арбитраже Санкт-Петербурга и Ленинградской области 14 ноября 2022 года будет рассмотрен иск АО «Калининградский морской торговый порт» к ООО «Лизинговая компания «Сименс Финанс» (учредитель — компания «Сименс Акциенгезельшафт» (Германия). Среди прочего морской порт требует запретить ответчику «совершать любые действия по расторжению договоров лизинга», включая, но не ограничиваясь, действия по одностороннему отказу от исполнения сделок. В деле фигурируют десять договоров.

Калининградский порт не единственный клиент «Сименс Финанс». В судах на сегодня на рассмотрении десяток исков, в которых эта компания — ответчик. По данным базы «Контур. Фокус», в разные годы «дочка» немецкой группы были исполнителем 32 госконтрактов на общую сумму 403 млн рублей.

В целом за «Сименс Акциенгезельшафт» в базе «Контур. Фокус» числится участие в создании почти 30 компаний в России. Есть активы и у Siemens Mobility GmbH — например, ей принадлежит ООО «Сименс Электропривод» (производство электродвигателей и преобразователей частоты). Есть активы и у компании «Сименс Энерджи Глобал Гмбх Энд Ко. Кг» (в их числе ООО «Воронежский трансформатор»), и у «Сименс ГЭС Энд Пауэр Холдинг Б. В.». А в Ленобласти работает турбинный завод (ООО «Современные технологии газовых турбин»). В ЕГРЮЛ в качестве владельца указано «Сименс Газ Турбайн Текнолоджис Холдинг Б. В.» (Нидерланды).

(сс) Rufus46 Головной офис Siemens в Мюнхене

Также в начале августа 2022 года стало известно, что Siemens Energy уйдет из России до конца сентября. Газета «Ведомости» в материале об уходе компании сообщила, что «Siemens Gamesa является поставщиком ветрооборудования для «Энел Россия», а газотурбинные установки Siemens составляют значительную часть оборудования на ТЭС российских генерирующих компаний, так же как и турбины американской GE, ранее также объявившей об уходе с российского рынка».

Ветропарк в Мурманской области и поведение «Сименс»

Тем временем в арбитраже Мурманской области как раз начинается рассмотрение иска к Siemens Gamesa, которая, по открытым данным, входит в дивизион Siemens Energy. Истец — ООО «Энел Рус Винд Кола» из Мурманской области (дивизион энергокомпании «Энел Россия») требует признания «недействительным одностороннего отказа от исполнения договора поставки от 05.12.2018 года» и взыскания убытков — 22,905 млрд рублей. В основе спора лежит контракт на поставку оборудования для строящегося в Мурманской области ветропарка «Кольская ВЭС».

Одновременно с исковым заявлением ООО «Энел Рус Винд Кола» попросило запретить ответчику и прочим лицам совершать действия по распоряжению, обременению, вывозу спорного имущества, находящегося на территории строительной площадки в г. п. Туманный, а также передать это имущество истцу «с возможностью использования в целях реализации строительства ветропарка «Кольская ВЭС».

Иск оставлен без движения, но 24 августа 2022 года истец подал недостающие документы и слушания будут продолжены.

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области по информации ПАО «Энел Россия» Строительство «Кольской ВЭС»

С одной стороны, проблемы с исполнением контрактов — это негативное явление, а с другой — недобросовестное поведение бывших партнёров даёт возможность увидеть «тонкие места», где в первую очередь требуется импортозамещение. Причём не на бумаге, а в реальности, и, как говорится, это нужно было сделать ещё «вчера».