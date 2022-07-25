Москва, , 11:15 — REGNUM Ситуация с юридическими документами турбин компании «Сименс», которые использует Газпром для прокачки газа через «Северный поток — 1» — это не менее важный процесс, чем сам ремонт, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Северный поток — 1» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Фактически «Сименс» пытается показать, что они выполняют договорные обязательства по подготовке ее продукции к эксплуатации, а Газпром страхуется от обвинений в неисполнении поставки газа на случай, если турбины вдруг сломаются.

С учетом того, что власти ЕС и Германии, в частности, сами устроили этот бардак и разрушили систему ремонта турбин, то в итоге окажется, что ЕС наносят ущерб своим промышленным и бытовым потребителям, а совсем не Газпром.

Это грозит властям ЕС гигантскими исками», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая компания Siemens Energy направила российской корпорации Газпром экспортную лицензию, выданную Канадой на ремонт турбин «Северного потока — 1».

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