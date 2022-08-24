Пользователи соцсетей 24 августа обсуждают призыв президента Латвии Эгилса Левитса «разобраться» с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

Левитс ни много ни мало заявил, что таких жителей нужно «изолировать от общества». По его словам, с начала спецоперации «в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть»: «Наша задача — разобраться с ней и изолировать её от остального общества».

С соцсетях подчеркнули, что Левитс, по сути, призвал загнать русскоязычных в концлагеря. Это и есть настоящий фашизм, считают интернет-пользователи.

«Фашист!» — охарактеризовал Левитса подписчик новостного телеграм-канала Пётр.

«Европа во всей красе! Интересно, как они выявлять собрались «лояльных»?» — спрашивает ещё один пользователь.

«Как понять «разобраться», это к чему он призывает?» — недоумевает Альбина К.

«Неужели до такого можно опуститься», — комментирует Фарит З.

«Нацистское отребье!» — возмущён Т. О.

«Кто кричал про свободу слова в Европе? Где вы? Где свобода этого слова, которую Европа везде пихала. А нет её и не было никогда…» — рассуждает Николай М.

«Президент Латвии — обычный националист и фашист», — пишет Alex A.

(сс) Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Эгилс Левитс

«Ну вот, в «демократиях» дошло дело и до гетто», — заметил Денис.

«Ну-ну, а этот *** вообще с головой дружит?.. Сколько там русскоязычного населения??? Ой не стоит раздувать огонь», — предупреждает Татьяна.

«В общем уже и не скрывают, что они нацики», — отметил Евгений Л.

«Концлагеря собрался строить?» — шокирован S. M.

«Дно не просто пробито, там уже деградация в полный рост. Изолировать — это ведь про концлагеря? Ужас какой-то…» — высказалась Олеся ZV.

«Фашист недобитый!» — охарактеризовала президента Латвии Марина М.

«Где же ваши «права человека»? Вы настоящие преступники и фашисты!» — оставил эмоциональный комментарий Владимир М.

«В лагеря сослать? Это чистой воды нацизм! Хочется сказать всем русским прибалтам — возвращайтесь в Россию. Думаю, в свете нынешней русофобской политики многие переедут в Россию!» — подытожила обсуждение Gayane Z.

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