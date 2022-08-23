23 августа 2022 | Время чтения 5 мин

В соцсетях комментируют новость о том, что в рижском парке Победы начали демонтировать памятник освободителям Риги.

Виктория Самойлова, , 17:20 — REGNUM 22 августа 2022 года власти Латвии начали сносить советский мемориальный военный комплекс Освободителям Риги, расположенный в столичном парке Победы. Это вызвало резкие протесты со стороны русской общины Латвии и части латвийского общества. Власти заявили, что будут жестко реагировать на всякие попытки помешать сносу монумента.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Память о советских воинах им всё равно не уничтожить, а все эти позорные действия им ещё аукнутся»; «На денацификацию напрашиваются?», — такие и подобные комментарии оставляют пользователи социальных сетей, комментируя новость о том, что памятник Освободителям Риги начали демонтировать

Пользователи считают, что прибалтийские страны должны быть денацифицированы, поскольку сейчас героями в Латвии являются бандиты из националистических формирований «лесных братьев» и нацисты из латышского легиона «Ваффен СС».

«На денацификацию напрашиваются и день, и ночь», — пишет Алексей Н., и его поддержал Никита М.: «Денацификация им необходима!»

«Прибалтика по-прежнему борется с памятниками и со своим прошлым. Но ведь без прошлого нет будущего», — отмечает Диана Л. и ей возражает Алексей Н.: «Как раз наоборот. Они вытаскивают из чулана своё настоящее прошлое — пособников нацизма».

Тамара М. также соглашается с тем, что в прибалтийских странах идет возрождение нацизма: «Какая же ненависть, если даже памятники мешают… Вот где нацизм».

«Да понятна их ненависть. Советские воины разрушили их планы жить душа в душу с нацистами и кормиться от их стола на правах прислуги. Вот и беснуются теперь, возрождая нацизм на своих территориях», — считает Анатолий С.

«Вот реальная сущность Европы. Они нас ненавидят только за то, что наша страна не дала осуществить их нацистскую мечту править миром. Маски сброшены», — такое мнение высказал Александр В.

Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги. Латвия Kalnroze

«Потомки лесных братьев оказались живучими. Мстят за предков. Музей оккупации в Риге тому доказательство», — пишет Лайма Д.

Сергей М. считает, что всё закономерно, поскольку страны Запада уже давно встали на путь возрождения фашизма: «А чего удивляться-то. Обыкновенный фашизм. Страны Запада идут к нему семимильными шагами».

Некоторые пользователи считают, что необходимо пересмотреть признание независимости Прибалтики.

«Мне кажется, или Прибалтика давно подлежит демонтажу? По всему видно, что они уже устали об этом намекать и уже начинают говорить открыто», — и с ним соглашается Виктор Г.: «Нужно признать Латвию страной — пособником нацизма, которая участвовала в геноциде советских людей, и взыскать с нее в пользу России, как правопреемнице СССР, в пользу ветеранов, узников, детей войны, сирот, оставшихся по вине нацистов, без родителей, и в пользу родных и близких, пострадавших от рук нацистов, компенсации и пожизненное содержание. При этом нужно пересмотреть современные территориальные границы стран. Там, где ступала нога советского солдата, воина-освободителя и победителя, — наша земля и принадлежит нам! Нам должно быть возвращено всё, что было уничтожено и вывезено в годы Великой Отечественной войны».

Некоторые пользователи считают, что у прибалтийских стран нужно забрать всё, что они получили при Советским Союзе: «Они отказались от всего советского. Значит, всё, что дал Советский Союз, нужно нам вернуть».

Такое мнение разделяет и Андрей М.: «Нужно заморозить контакты и закрыть все консульства у них, а также запретить выдавать разрешения на въезд к нам и транзит их грузовиков».

Олеся И. считает, что руководству России нужно вести более жесткую политику по этому вопросу: «Солидарна. Прибалтийские страны нужно полностью лишить экономической помощи. А не просто выразить озабоченность», — и ее поддержала Наталья В.: «За каждый снос советского памятника должно быть ощутимое наказание с нашей стороны, а не озабоченность».

«Да не надо даже оружием, просто объявить полную экономическую блокаду, и всё. И сделать это молча, не надо никаких озабоченностей, предупреждений и тому подобного», — считает Людмила С.

«А, может, нужно просто снести Латвию?» — интересуется Иван Г., и с ним согласился Иван. К.: «Снос памятников — это один из симптомов разрушения государства. Это они не памятники сносят , это они себя хоронят».

Кто-то из пользователей вспомнил войну с советскими памятниками на оккупированной территории бывшей УССР.

«М-да, ничему их история не учит. На территории бывшей УССР тоже памятники советским воинам-освободителям сносили. И что получили в итоге?»— припомнил Василий Т.

«Воевать с мертвыми… Этой стране осталось недолго жить», — считает Владимир Р.

Вера Б. считает, что «то, что делают в Риге, — это неуважение к воинам-освободителям во времена Великой Отечественной войны. Снесут память о Красной армии — придётся ставить другой в новом формате!»

«Просто памятники напоминают европейцам о том, как низко они пали. Без памятников мещане не так волнуются», — считает Яна М., и с ней согласился Юрий М.: «Тот, кто не ценит освободителей, того ждут гнет и надзиратели».

«Грустно, конечно! Зато теперь всем понятно, что жестов доброй воли в Европе не должно быть!» — написал Роман У., и его поддержала Юлия П.: «Ничего другого от страны, которая проводит у себя парады нацистов, ждать не приходится».

«Это самый настоящий позор для прибалтийских стран, ведь именно наши деды сражались плечом к плечу против нацистов», — пишет Алексей В.

«Мертвые не прощают. Бумеранг вернется. Прощения не будет никогда этим фашистам!» — считают пользователи социальных сетей.

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