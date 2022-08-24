Пока «Яндекс», корнями уходящий в офшор, решает вопросы о продаже сервиса «Яндекс. Новости», его бывший сотрудник Лев Гершензон, который почти семь лет руководил сервисом, запустил собственный проект. Его уже окрестили личным клубом по интересам, в котором вольготно себя чувствуют компании, кормящиеся из зарубежных источников. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мальчиш-плохиш

Напомним, 23 августа 2022 года «Яндекс» разослал своим клиентам памятку, в которой сообщал «о будущем развитии сервиса после успешного заключения сделки между «Яндексом» и VK».

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В сообщении «Яндекса» относительно будущего сервиса новостей после сделки уточнялось, что «сервис агрегирует новости партнеров в плановом режиме» и «параллельно происходит процесс «переезда» Новостей с точки зрения инфраструктуры». Оператором сервиса пока ещё является ООО «Яндекс», которое решило ограничить доступ к сведениям о своём собственнике. В выписке ЕГРЮЛ теперь фигурирует лишь международный фонд «Фонд общественных интересов», созданный холдингом в марте 2020 года. Относительно основного владельца 22 июля 2022 года появилась запись, что «доступ к сведениям ограничен (федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Ранее владельцем числилась нидерландская компания «Яндекс Н. В», бенефициаром которой был (и, возможно, является) олигарх Аркадий Волож, получивший паспорт Мальты. К «Яндексу» и его активам в России имели многочисленные претензии госорганы, в том числе ФАС России (дело о дискриминации сторонних сервисов в поиске), Роспотребнадзор (обман потребителя со стороны «Яндекс. Такси») и так далее.

После спешного отъезда Елены Буниной в Израиль (прямиком с Кипра) пост гендиректора «Яндекса» занял Артём Савиновский.

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Vladimir Isaev Аркадий Волож

Гершензон и его проект

На днях стало известно, что бывший глава «Яндекс. Новостей» (работал в 2005–2012 годах) Лев Гершензон, заскучав без площадки более масштабной, чем личный аккаунт соцсетей, запустил собственный проект — новостной агрегатор The True Story.

Гершензон в одной из соцсетей рассказал, что сервис будет собирать на своей площадке материалы СМИ и публикации соцсетей, но не все. На площадке уже сейчас появляются новости от СМИ, которые признаны иностранными агентами в России и заблокированы Роскомнадзором.

Уже сейчас, комментируя новости о создании нового агрегатора, в соцсетях и в телеграм-каналах высказывают мнение, что Гершензон сделал «такой себе клуб по собственным интересам», а «площадка настойчиво предлагает «независимые» издания, которые пишут для России и по-русски, это вполне предсказуемый набор, в том числе заблокированные», которые «прекрасно кормятся на зарубежные бюджеты» (цитаты по телеграм-каналу «Медиастанция»). В одном из своих интервью Гершензон заявил, что одна из целей площадки — «помочь притеснённым изданиям», но тут же добавил, что, мол, для баланса есть в выборке и несколько официальных изданий. То есть фактически новый проект не будет собирать данные со всех изданий, а только с выбранных им. После этого довольно странно анонсировать площадку как дающую взвешенную картину, налицо однобокая подача, удобная создателю.

С учётом критичных выступлений Гершензона в марте 2022 года относительно специальной военной операции РФ на территории бывш. УССР вполне ожидаемо, в каком контексте будут собираться новости хотя бы по этой теме.

А тут ещё и слова самого Гершензона об инвестициях, точнее о том, что пока найдено только 5% от предполагаемого бюджета на год и команда ведёт активные переговоры с потенциальными инвесторами. Данные инвесторов не раскрываются, но некоторые мысли относительно них есть, с учётом того, что, по имеющимся данным, сам Гершензон сейчас пребывает за границей. Всё в том же полюбившемся экс-сотрудникам «Яндекса» Израиле?

«Сервис создан и развивается силами коман­ды про­грам­мистов, линг­вистов и дизай­неров, живу­щих в шести разных странах», — уточняется на сайте проекта.

Помимо нового проекта, у Гершензона есть и другой бизнес в России.

В ЕГРЮЛ фигурирует ООО «Детектум», созданное в августе 2013 года. Оно принадлежит на 57% Льву Гершензону и на оставшуюся часть Галине Тихончук. Работает фирма в сфере разработки программного обеспечения. Ранее среди владельцев был Фёдор Сопрунов.

В 2019 году в интервью vc.ru Гершензон рассказывал о проекте Detectum, который позиционируется как система «умного» поиска для интернет-магазинов Detectum.

Он также уточнял, что Галина Тихончук, которая была руководителем отдела качества поиска в «Яндексе» и менеджером проекта «Яндекс. Каталог», выступала основным соинвестором проекта «Детектум».

«Летом 2015 года мы договорились об инвестициях с Еленой Колмановской, соосновательницей «Яндекса». Она вложила примерно $100 тысяч», — отмечал Гершензон в интервью.

(сс) WikiFido Офис «Яндекса» в Москве

По словам Гершензона (на 2019 год), проект «Детектум» представлен только в России и на территории б. УССР. Среди планов экс-сотрудник «Яндекса» тогда называл выход на рынки СНГ, Европы, США.

На сегодня ООО «Детектум», если судить по данным финансовой отчётности, убыточно: за 2021 год получен чистый убыток в размере 8,5 млн рублей, а за 2020 год — 23,3 млн рублей.

Не удивительно, что Гершензон замахнулся на новый проект, с которым можно выйти «на рынки СНГ, Европы, США», где сейчас весьма востребована антироссийская и русофобская пропаганда. Авось тут повезёт больше?