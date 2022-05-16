Москва, , 11:31 — REGNUM Компании, которыми ранее руководил и до сих пор руководит новый директор ООО «Яндекс» Артём Савиновский, 2021 год закончили с огромными убытками. Обе компании под руководством Савиновского входят в дивизион «Яндекса», а их убытки исчисляются миллиардами рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ФНС России.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания «Яндекс. Медиасервисы» была учреждена в июле 2018 года для розничной торговли, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. Актив принадлежит компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Медиа Сервисы Б. В» и публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н. В». Российское ООО также владеет 99,9% доли в ООО «Яндекс. Медиалаб».

Савиновский руководит ООО «Яндекс. Медиасервисы» с даты создания компании. При выручке компании за 2021 год в размере 12,03 млрд рублей (против 4,99 млрд рублей годом ранее) чистый убыток фирмы составил 1,159 млрд рублей. В 2020 году чистый убыток был 1,328 млрд рублей. В базе «Контур. Фокус» уточняется, что чистый убыток также был получен и в 2019 году — 852 млн рублей, а «собственный капитал имеет отрицательное значение (–98,2 млн рублей)».

Еще одна компания, которой Савиновский руководит с 2016 года, — ООО «Кинопоиск» — также по итогам 2021 года получила огромный чистый убыток. Он составил более 4,8 млрд рублей против убытка за 2020 год в размере 3,4 млрд рублей. При этом выручка была 7,15 и 2,9 млрд рублей, соответственно.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Кинопоиск» получен чистый убыток и в 2019 году — 1,29 млрд рублей.

Напомним, весной 2022 года у ООО «Яндекс», которое входит в состав дивизиона одноимённой офшорной IT-группы, сменился руководитель. Вместо Елены Буниной, сбежавшей в Израиль, пост занял Артём Савиновский. С 5 мая 2022 года Савиновский также возглавляет международный фонд «Фонд общественных интересов», прописанный в российском офшоре — Калининграде. Ранее фондом, который имеет долю в ООО «Яндекс», также руководила Бунина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России к «Яндексу» и его «дочерним» активам имеют многочисленные претензии надзорные органы, в том числе ФАС России, Роспотребнадзор, а также различные транспортные ведомства. Помимо этого, некоторые бывшие топ-менеджеры компаний из дивизиона «Яндекса» стали фигурантами скандалов, а, например, Илья Красильщик — фигурантом уголовного дела о фейках.