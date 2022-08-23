«Откуда дровишки?» — в Южной Корее обсудили прогноз ядерных испытаний КНДР
Несмотря на то, что южнокорейские и американские военные давно утверждают, что в КНДР завершили подготовку к проведению седьмых ядерных испытаний, в Южной Корее ежемесячно появляются новые теории относительно сроков их проведения.
В июле текущего года министр объединения Южной Кореи выдвинул предположение о том, что Пхеньян может провести испытания ядерного оружия 27 июля в честь годовщины окончания Корейской войны. Как можно заметить, с того момента КНДР запустила лишь две крылатые ракеты. Однако август не стал исключением в череде новых прогнозов.
По мнению бывшего главы Национальной разведывательной службы Южной Кореи Пак Чжи Вона, КНДР могут приурочить очередные ядерные испытания к промежуточным выборам в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября.
Экс-глава разведки отметил, что только посредством испытаний Пхеньян может показать миру, что технологии страны продвинулись вперед.
«Они могут сделать это для демонстрации угрозы, что их ракета с миниатюризированной и облегченной боевой частью может достичь США и нанести удар по администрации Джо Байдена», — заявил Пак.
Он также добавил, что Пхеньян может устроить провокацию в качестве демонстрации протеста против совместных учений Южной Кореи и США, начавшихся 22 августа.
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«Лидер КНДР Ким Чен Ын не станет делать вид, будто ничего не произошло», — добавил экс-глава разведки.
Затрагивая инициативу южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, которая предусматривает оказание экономической помощи в обмен на шаги по денуклеаризации, Пак Чжи Вон предложил начать закулисные переговоры с Пхеньяном.
«Поскольку вы гражданин Южной Кореи, вы должны придумать способ остановить их…» — считает newg***.
«Если вы БЫВШИЙ глава Национальной службы разведки, то и держите рот на замке», — советует llk6***.
«Это какой-то абсурд. Любой может сделать аналогичный прогноз», — считает 171c***.
«Может, он из «тех», раз знает КНДР лучше, чем кто-либо другой…?» — интересуется ohzf***.
«Ты, должно быть, отдаешь приказы КНДР», — троллит a920***.
«О, кто-то у нас гадалкой подрабатывает», — смеется 171c***.
«Демократы, что сделали решение северокорейской ядерной проблемы невозможным, должны быть наказаны!» — считает hhik***.
«Перестаньте уже говорить о КНДР. Никто не проявляет интереса к этой стране», — утверждает rkdd***.
«Эти люди ничего не знают о благодарности. Их и людьми-то назвать сложно, так отбр*сы», — пишет hur3***.
«В каком это месте мы провоцируем КНДР на создание ядерного оружия?! Вывод войск США, сокращение расходов на оборону… Больше ничего не хотят?» — задается вопросами tske***.
«Он точно не шпион? А то, может, он из КНДР?» — интересуется apri***.
«Мун Чжэ Ин, что назначил этого человека на должность главы Национальной разведслужбы, должен быть привлечен к ответственности», — пишет jins***.
«Откуда он это знает?» — недоумевает altn***.
«Это ему северокорейцы нашептали?» — задается вопросом isok***.
«Возвращайся в КНДР и будь верен Ким Чен Ыну», — предлагает jesu***.