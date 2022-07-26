Сеул, , 06:57 — REGNUM Северная Корея может провести испытания ядерного оружия 27 июля в честь годовщины окончания Корейской войны, заявил южнокорейский министр объединения Квон Ён Се в эфире CBS Radio.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю, что такая вероятность есть», — отметил он.

При этом политик не исключил, что Пхеньян может отказаться от испытаний. Тем не менее для Сеула, по словам Квон Ён Се, особый интерес представляет речь лидера КНДР Ким Чен Ына, с которой он может выступить на съезде ветеранов.

Ранее эксперты Южной Кореи и США заявляли, что КНДР может провести ядерные испытания к осени 2022 года. При этом указывалось, что на ядерных полигонах Северной Кореи уже ведутся некие работы, которые могут быть подготовкой к испытаниям.