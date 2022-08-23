23 августа 1939 года народным комиссаром по иностранным делам Союза ССР Вячеславом Молотовым и главой германского МИД Иоахимом фон Риббентропом был подписан договор о ненападении между Германией и СССР, в обиходе известный как Пакт Молотова — Риббентропа. На момент подписания договора «гибридная война» в Европе, имевшая целью умиротворить «Третий Рейх» и перенаправить его устремления на Восток, уже вовсю развивалась на территории Европы тех лет: «аншлюс» (то есть захват) Австрии Германией состоялся, а в результате «Мюнхенского сговора» Чехословакия была «по справедливости» поделена между Германией и Польшей в соответствии с Пактом Гитлера — Сикорского. А на Дальнем Востоке Вторая мировая, пока ещё не признанная таковой (унёсшая жизни 35 миллионов китайцев), полыхала с 7 июля 1937 года, со дня нападения Японии на Китай. Уместно также вспомнить, что на момент подписания советско-германского договора о ненападении Красная армия, защищая Монгольскую Народную Республику, вела бои с японскими агрессорами у реки Халхин-Гол.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакт Молотова — Риббентропа

То есть ситуация с созданием проблем России во многом напоминает нынешнюю, особенно — синхронностью их «внезапного» возникновения. В качестве современных примеров вспомним резко усилившуюся напряженность вокруг китайского острова Тайвань одновременно с ростом напряженности на границах РФ со странами Прибалтики (включая, конечно же, Польшу) и, конечно же, упреждение натовского «блицкрига» на территории бывшей УССР. Из той же линии — ныне наблюдаемая попытка вхождения в Североатлантический альянс Финляндии. Причём, по злой иронии исторических судеб, именно Польша, Литва и бывшая УССР с Молдавией как раз и стали основными бенефициарами того самого Пакта Молотова — Риббентропа в смысле территориальных приобретений и прочих послевоенных бонусов, истребованных СССР в Ялте, Тегеране и Потсдаме у тогдашних союзников по антигитлеровской коалиции, большинство из которых напоминало другой союз — «Антанту» времён Первой мировой войны, которая и сделала неизбежной Вторую.

Что же думают о «Договоре о ненападении между Германией и СССР» наши современники? На примере социологического исследования, проведенного три года назад ИА REGNUM, по результатам опроса «Вторая мировая война. Начало» в части, касающейся собственно Пакта Молотова — Риббентропа.

На заключении советско-германского договора о ненападении

Прежде всего, следует обратить внимание на очень высокую репрезентативность опроса, в котором с 1 сентября по 2 октября 2019 года приняли участие 57 648 человек. Очевидно, что интерес к предвоенным историческим событиям был и остаётся очень высоким. В публикации ИА REGNUM от 5 декабря 2019 года «Память России жива: кто начал Вторую мировую войну?» итоги опроса уже были рассмотрены. Но реалии текущего периода заставляют рассмотреть результаты того опроса под несколько иным углом; поэтому поговорим об отношении респондентов нашего издания к самому факту заключения «Договора о ненападении между Германией и СССР». И прежде всего — об информированности участников опроса об обвинениях в адрес нынешней России в его заключении.

Распределение ответов на вопрос: «Опубликован текст пакта Молотова — Риббентропа, подписание которого России ныне вменяют в вину. Знаете ли Вы об этих обвинениях?», %

Да, знаю очень хорошо. 30,5% Скорее, знаю, хотя и без деталей. 35,5% Что-то знаю, что-то нет, определенно трудно сказать. 9,4% Скорее, не знаю, хотя и слышал об этом. 11,0% Ничего не знаю о том. 13,6%

Анализ распределения ответов на вопрос об осведомленности респондентов об обвинениях России в развязывании Второй мировой войны путём подписания 23 августа 1939 года межправительственного соглашения о ненападении между СССР и Германией показал, что 66% о том знают, а 25% — нет. Доля осведомленных об обвинениях наиболее велика в Польше (85%), а также в Литве (80%) и Франции (79%). Именно Польша, Литва и бывшая УССР в настоящее время являются прямыми наследниками и бенефициарами территориальных приобретений Советского Союза по итогам реализации того самого «Пакта». Что делает обвинения в его заключении, с надоедливой постоянностью звучащие с тех направлений, наиболее пикантными в своей воистину «неевклидовой» логике. Особенно — из Варшавы, получившей в результате Второй мировой такие территориальные приобретения, о которых не мог мечтать даже и самый смелый польский фантаст от политики предвоенной поры.

Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы с обвинениями СССР в подписании пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему?», %

Нет, совершенно не согласен. Это был обычный договор для того времени. 61,0% Скорее, не согласен. 13,3% Что-то в этих обвинениях справедливо, что-то нет, определенно трудно сказать. 16,1% Скорее, согласен. 4,2% Да, совершенно согласен. СССР не имел морального права заключать такой договор. 5,5%

Анализ распределения ответов показывает, что абсолютное большинство — практически три четверти — респондентов по опросу в целом с обвинениями против России в подписании пакта Молотова — Риббентропа не согласны, однако 9,7% опрошенных тем не менее склонны обвинять в том именно Россию. С последними, не нарушая, впрочем, качественного соотношения мнений в пользу невиновности России, в большей мере согласны опрошенные из Франции (19%), Германии и США (по 18%). Особняком стоит Польша с долей в 55% опрошенных, согласных с обвинениями в адрес России.

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Москва 28 сентября 1939

Однако и среди польских респондентов 36,4% не согласно с этими обвинениями. Дело в том, что у Германии подобные договоры существовали со всеми её соседями, что, впрочем, мало помогло последним. Такой договор с Германией был и у Польши: 26 января 1934 года в Берлине была подписана «Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей», называемая также «Договором о ненападении между Германией и Польшей» или «Пактом Пилсудского — Гитлера». Договор тот был расторгнут Германией в одностороннем порядке ещё 28 апреля 1939 года, что почему-то не натолкнуло польское руководство на мысли о чём-то плохом.

Польшей же то соглашение считалось действующим вплоть до известных событий 1 сентября того же года. Уверенность Польши в завтрашнем дне придавали гарантии Франции и Англии. А также Мюнхенское соглашение от 1938 года между Германией, Великобританией, Францией и Италией, в результате которого Германия получала право аннексировать Судетскую область Чехословакии. Что она не преминула исполнить 1 сентября того же года, практически одновременно приступив к разделу Чехословакии совместно с Польшей, которая на следующий день заняла Тешинскую область. Что дало Уинстону Черчиллю повод за проявленную жадность, проворство и беспринципность назвать Польшу «гиеной Европы».

Союзники Польши также поспешили подписать с Германией декларации о ненападении: Англия — в сентябре, а Франция — в декабре того же года, что усиливало их иллюзии об окончательном «развороте» германского хищного взора на Восток, что следовало из популярной в те годы в «просвещенной» Европе книги А. А. Гитлера под названием «Моя борьба». Так что межправительственное соглашения о ненападении между СССР и Германией (тот самый пакт Молотова — Риббентропа) были, что называется, «в тренде» тех лет, мало чем отличаясь от прочих, что по букве и духу, что по последствиям, что по жизнеспособности.

Распределение ответов на вопрос «Чем бы закончилась Вторая мировая война для Польши, если бы не вмешательство СССР?», %

Взятием Берлина Войском Польским. 0,7% Победой над Германией, в коалиции с Англией и Францией. 1,6% Миром с Германией и совместным походом на Восток. 7,5% Теперь сложно сказать, всё так неоднозначно. 9,3% Геноцидом и порабощением населения Польши. 65,9% Тем же, чем и закончилась. 15,0%

Анализ распределения ответов на вопрос о судьбе Польши во Второй мировой войне, не вмешайся в ту ситуацию СССР, показывает, что две трети респондентов уверены в том, что геноцид и порабощение её населения носили бы куда больший масштаб. И в результате, как следует из распределения однонаправленных ответов, Польша понесла бы ещё большие потери, в чём уверены 81% опрошенных. В вероятности заключения мира между Германией и Польшей уверены 7,5% опрошенных, и только 2,3% считают, что Германия была бы побеждена Польшей и её союзниками, однако уверенность в том польских респондентов в 12 раз выше (27,3%). И лишь 42% опрошенных из Польши считают, что в этом случае потери их страны были бы ещё больше, но всё равно они составляют большинство (воздержавшиеся среди поляков тоже показали максимум — свыше 24%).

Гитлер наблюдает, как немецкие солдаты идут в Польшу в сентябре 1939 года.

Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 годах по этому поводу выразился более чем ясно:

«Без русских армий Польша была бы уничтожена или низведена до рабского положения, а сама польская нация стерта с лица земли. Но доблестные русские армии освобождают Польшу от фашистских захватчиков, и никакие другие силы в мире не смогли бы этого сделать».

Казалось бы — вопрос давно закрыт. Да он и закрыт, что признают также и простые вменяемые поляки, принявшие участие в опросе, несмотря на всю обиду и боль, связанную с 1 сентября 1939 года. Тем не менее 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой Советско-германский договор о ненападении 1939 года объявлен причиной Второй мировой войны. Как сообщает «Радио Польша», документ был подготовлен »по инициативе Литвы при поддержке польских депутатов»… Литвы, получившей от того ненавистного Пакта треть своей нынешней территории, включая нынешнюю столицу Вильнюс, бывший польский Wilno.

Причём на переговорах с Германией в августе 1939 года советская сторона поначалу настаивала на включении Виленского края в состав Белорусской ССР, но была вынуждена уступить ввиду особой значимости Литвы для Рейха как приграничной территории Восточной Пруссии. Занятно, что вхождение Литвы в «сферу интересов» Германии с передачей ей Виленского края было прописано отдельным секретным протоколом к упомянутому Пакту. То есть Литва в её нынешних границах — прямой наследник заботы «Рейха» в части её восточных и северных границ… Про Польшу, увеличившуюся до небывалых в новой истории размеров, в связи со столь трагичной датой деликатно промолчим.

И вот, по инициативе Литвы при поддержке польских депутатов (см. выше) сам Пакт Молотова — Риббентропа объявлен преступным. В таком случае не придётся ли вернуть краденое? Вопрос, крайне болезненный для Литвы, бывшей УССР и Молдавии, а там, глядишь, — и Польши… Не впрок, судя по всему, пошли те территориальные приобретения. В общем, старт очередному забегу по граблям в исполнении «Речи Посполитой» вкупе с «Великим Княжеством Литовским» законодательно был дан ещё три года назад и тогда же утверждён вышестоящей заокеанской инстанцией. А действия той «инстанции», ставшие причиной спецоперации России на территориях бывшей УССР, конец сомнениям положили ещё в конце февраля текущего года.

Постскриптум: «Drang nach Osten» пережил уже две мировые войны. Переживёт ли третью?