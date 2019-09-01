Варшава, , 10:00 — REGNUM 1 сентября в Польше с большим международным размахом пройдут мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, с активным участием представителей стран и народов, чье потакание Гитлеру сделало эту войну неизбежной, сделало её такой кровавой и увенчало её Холокостом и другими геноцидами. Однако среди участников нет России — государства-продолжателя СССР-освободителя, а президент РФ Владимир Путин в списке приглашенных не значится.

Как вы считаете, является ли эта дата столь значимой? Что празднуют в этот день идейные наследники гитлеровских коллаборационистов, наводнившие собой официальные мероприятия?

Опрос традиционно проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет каждому участнику опроса узнать не только процент согласных с ним, но и понять, кто эти люди, увидеть социологический портрет человека, который разделяет ваше мнение.