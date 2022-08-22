Молдавия рассчиталась с Газпромом за газ, который в Молдавию был поставлен в июле, и попросит об отсрочке по выплате аванса за август. Об этом, как сообщает РИА Новости, 22 августа заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

«Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку», — сказал чиновник, добавив, что Газпром пока не ответил на просьбу компании «Молдовагаз».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения порекомендовали молдавским властям попросить помощи у Запада вместо того, чтобы обращаться за помощью к «ненавистной» России.

«А что так, только рассрочку, может, в подарок?» — с сарказмом отреагировал Olennts.

«Сейчас не то время давать отсрочки — слишком всё шатко. Пусть у США попросят», — призвал Н. Н.

«Продайте яблоки Польше», — пошутил Павел.

«[Президент Молдавии] перепутала Газпром с ЕС! Забыла, под чью дудку пляшет?» — задалась вопросом Надежда В.

«А не пошли бы вы, дамы и господа! У «кровавой» России просите отсрочки? Где ваша гордость, ваше высокомерие? Топите дровами, сухим навозом или чем найдёте. А ещё лучше — бегите в Америку газ покупать, вот там рассрочки просите…» — пишет Аза.

«А про [георгиевскую] ленточку случайно не забыли?» — напомнила Irina.

«Политики грызутся, народ страдает. Печаль», — добавил 58 946.

«Хорошо, тогда газ отсрочим на сентябрь, хорошо?» — с сарказмом поинтересовался Даниил П.

Moldovagaz.md «Молдовагаз»

«С [них] вообще надо аванс брать», — призвал Дмитрий.

«Никаких отсрочек врагам по оплате. Нет оплаты — отключим газ», — комментирует новость Евгений.

«Байден поможет, ничего личного», — с сарказмом отреагировал Евген.

«Утром — деньги, вечером — стулья. Пусть у своих хозяев занимают деньги на российский газ», — призвала Вита.

«Это не те ли, что нас грязью поливают? Отсрочки просят? Ну-ну…» — написала Елена.

«А ничего, что уже пора за весь август расплатиться?» — задался вопросом Sergey B.

«Надеюсь, отсрочки не будет», — отметила Виктория.

«Суверенная Молдавия, называется», — смеется Антон П.

«При этом Газпром — «ненадежный поставщик», — в недоумении Serjik.

«Газпром отказал, надеюсь», — подытожил N. G.

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