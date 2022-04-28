Кишинёв, 28 апреля 2022, 22:09 — REGNUM Георгиевская лента является «символом войны», поэтому в Молдавии её запретили, заявила 28 апреля президент страны Майя Санду в эфире телеканала Rlive.

Медаль СССР «За победу над Германией». 1945
Медаль СССР «За победу над Германией». 1945

По её словам, георгиевская лента запрещена «ради безопасности молдавского общества».

«Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон», — заявила Санду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии с 20 апреля введён запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.

Напомним, георгиевская лента, состоящая из трёх черных и двух оранжевых полос, не только является символом воинской доблести ещё со времён Российской империи, но и прочно вошла в символику СССР и Российской Федерации. В частности, георгиевской лентой были оформлены ордена Славы всех степеней, а также медаль «За победу над Германией».

С 2014 года лента георгиевских цветов наряду со Знаменем Победы стала символом борьбы с неонацизмом.

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