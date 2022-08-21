Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозу для Российской Федерации. Об этом политик заявил 21 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«НАТО никогда не представляло угрозу для России», — сказал он.

Шольц добавил, что лично общался по этому поводу с российским лидером Владимиром Путиным, заявляя «очень чётко», что вопрос вступления бывшей УССР в НАТО «не стоит на повестке дня».

По словам Шольца, НАТО и Соединенные Штаты Америки позитивно восприняли предложение России возобновить переговоры о контроле над вооружениями. По мнению канцлера ФРГ, причин для начала спецоперации на территории бывшей УССР не было.

Заявление немецкого канцлера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли заявление политика с сарказмом, указывая на то, что если бы не действия НАТО, то не было бы российской спецоперации на территории бывшей УССР. Иные также добавили, что верить НАТО нельзя.

«Во Вторую мировую вы так же говорили», — отреагировал Сергей.

«Они врали Горбачёву, ещё недавно уверяли про «летальное оружие», что не поставят и т.д. Запад — это сплошные лжецы», — отметил еще один участник обсуждения.

«Врали! Врут! И всегда будут врать и своим гражданам, и международной общественности», — согласилась Марина К.

«А зачем альянс лез на восток? Ведь предупреждали же, и не раз!» — недоумевает Алексей.

«Конечно, конечно! [НАТО] — [это] так, клуб по интересам…» — иронизирует Елена.

«Он наивный или прикидывается?» — недоумевает Boris G.

«Не расширялись бы в нашу сторону, тогда ничего этого и не было бы!» — написала Svetlana.

«Конечно, не угрожали, они с розами ходили, песни у костра пели, вечеринки устраивали у границ с Россией», — с сарказмом отреагировала Елена.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM НАТО

«Он, видимо, из параллельной вселенной», — шутит Qwerty.

«Ну вообще-то НАТО создавалось против СССР (читай — России). И приближалось оно к границам [РФ] после развала СССР, видимо, от любви к России. И у США мы записаны врагами в их стратегии, видимо, от любви к России. Шольц, ты дурак или прикидываешься?» — задался вопросом Михаил В.

«А чего тогда они у наших границ делали?» — недоумевает Said К.

«Не прошло и полгода, начались новые сказки», — отреагировал Delete.

«Конечно, [киевский режим] не присоединится [к НАТО] — его же не будет», — добавил A. R.

«Пустые слова, как и про расширение НАТО на восток», — отметил Арсений.

«Теперь уже точно [киевский режим] не присоединится [к НАТО] никогда», — прокомментировал Vilha.

«Да они много чего заявляли, а как бумагу подписать — так сразу в отказную», — написал один из участников обсуждения.

«Они сегодня одно говорят, завтра — другое. Мы уже все поняли, что им на слово верить нельзя. Он и сам не знает, что будет через год, не то что через 10 лет. Как ему скажут, так и сделает. Всё это пустые разговоры», — отметил Юлия.

«Странно, а в начале СВО Шольц говорил , что безуспешно пытался отговорить Зеленского от вступления в НАТО. Теперь вон как запел», — подытожила Марина.