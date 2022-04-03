Берлин, , 09:19 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц в феврале предлагал Владимиру Зеленскому отказаться от вступления Украины в НАТО, но тот ответил отказом. Об этом 3 апреля пишет The Wall Street Journal.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Отмечается, что канцлер озвучил эту идею до начала спецоперации — на встрече в Мюнхене 19 февраля.

Шольц предложил объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и РФ. По его словам, соглашение бы подписали Путин и Байден.

Зеленский в ответ отказался от возможности урегулирования, заявив, что большинство жителей страны якобы поддерживают вступление страны в НАТО.