«Значит, газ им не нужен!» — ФРГ намерена и дальше вооружать киевский режим
ФРГ намерена передать киевскому режиму двадцать ракетных установок калибра 70 мм на специальных автомобилях и две тысячи ракет. Об этом 20 августа со ссылкой на официальный сайт немецкого правительства сообщает РИА Новости.
Это будет прямая поставка по программе модернизации вооружения.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что за подобные решения немецкого руководства России не стоит поставлять Германии энергоресурсы. Были и те, кто считает, что заявление немецкой стороны не равнозначно поставкам и ФРГ может еще тянуть время до начала фактических поставок оружия. Были и те, кто отметил, что Германия зависит от США, и в отношении поставок оружия киевскому режиму будет делать то, что скажут Штаты.
«Ну зачем они их вооружают? Лучше бы убедили договариваться», — призвала Лариса Павловна.
«Я так понимаю, турбина из технического обслуживания целой не выйдет…» — с сарказмом предположил Sshah.
«Как бы так сделать, чтобы откалибровать все это добро сразу на границе [бывшей УССР]», — написала Irina А.
«Как им не стыдно?» — отреагировал один из участников обсуждения.
«Ну мы знаем, как они планируют! Польше тоже планировали, планировали и до сих пор планируют», — отметила Оля.
«Пора закрывать газ», — призвал Олег Б.
«Фашисты как были, так и остались», — не выдержала Светлана.
«Ни газа им, ни нефти и вообще ничего, пока не поумнеют. А не поумнеют, пусть им будет хуже!» — прокомментировала Маргарита Л.
«Я так понимаю, газ им не нужен…» — с сарказмом предположил Андрей.
«Немцы могут это дело только затянуть на длительное время. На самом деле, им этого не нужно, и они не хотят этого. Но звездно-полосатый хозяин как скажет, так и будет», — пишет Alexey.
«А мы всё боимся напрямую сказать: вы им снаряды, мы вам перекрываем газ», — добавила Ирина.
«Отключить им газ полностью, пусть зимой ракетами греются», — призвал Oleg.
«Да ничего удивительного. Это ж подстилки Штатов», — написал Alexsandr.
«Ну да… от этой поставки турбина СП-1 еще лучше заработает…» — с сарказмом подытожила Галина М.
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Напомним, ранее Газпром анонсировал, что 31 августа для технического обслуживания остановят единственный рабочий на текущий момент газоперекачивающий агрегат «Северного потока».