ФРГ намерена передать киевскому режиму двадцать ракетных установок калибра 70 мм на специальных автомобилях и две тысячи ракет. Об этом 20 августа со ссылкой на официальный сайт немецкого правительства сообщает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Это будет прямая поставка по программе модернизации вооружения.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что за подобные решения немецкого руководства России не стоит поставлять Германии энергоресурсы. Были и те, кто считает, что заявление немецкой стороны не равнозначно поставкам и ФРГ может еще тянуть время до начала фактических поставок оружия. Были и те, кто отметил, что Германия зависит от США, и в отношении поставок оружия киевскому режиму будет делать то, что скажут Штаты.

«Ну зачем они их вооружают? Лучше бы убедили договариваться», — призвала Лариса Павловна.

«Я так понимаю, турбина из технического обслуживания целой не выйдет…» — с сарказмом предположил Sshah.

«Как бы так сделать, чтобы откалибровать все это добро сразу на границе [бывшей УССР]», — написала Irina А.

«Как им не стыдно?» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Ну мы знаем, как они планируют! Польше тоже планировали, планировали и до сих пор планируют», — отметила Оля.

«Пора закрывать газ», — призвал Олег Б.

«Фашисты как были, так и остались», — не выдержала Светлана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«Ни газа им, ни нефти и вообще ничего, пока не поумнеют. А не поумнеют, пусть им будет хуже!» — прокомментировала Маргарита Л.

«Я так понимаю, газ им не нужен…» — с сарказмом предположил Андрей.

«Немцы могут это дело только затянуть на длительное время. На самом деле, им этого не нужно, и они не хотят этого. Но звездно-полосатый хозяин как скажет, так и будет», — пишет Alexey.

«А мы всё боимся напрямую сказать: вы им снаряды, мы вам перекрываем газ», — добавила Ирина.

«Отключить им газ полностью, пусть зимой ракетами греются», — призвал Oleg.

«Да ничего удивительного. Это ж подстилки Штатов», — написал Alexsandr.

«Ну да… от этой поставки турбина СП-1 еще лучше заработает…» — с сарказмом подытожила Галина М.

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Напомним, ранее Газпром анонсировал, что 31 августа для технического обслуживания остановят единственный рабочий на текущий момент газоперекачивающий агрегат «Северного потока».