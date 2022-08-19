19 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 31 августа для проведения технического обслуживания остановят единственный рабочий на данный момент газоперекачивающий агрегат «Северного потока».

Анна Царькова, , 22:25 — REGNUM 31 августа для проведения технического обслуживания остановят единственный рабочий на данный момент газоперекачивающий агрегат «Северного потока». Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Газпрома.

Олаф Шольц Olaf Kosinsky

В Газпроме уточнили, что оборудованию необходимо периодическое обслуживание и ремонт. Каждую тысячу часов нужно осматривать корпус на наличие неполадок. Регулярного осмотра требуют также и системы маслообеспечения, отвода продуктов сгорания газов, воздуха.

Таким образом, с 31 августа до 2 сентября, то есть на трое суток, приостановят транспортировку газа по газопроводу «Северный поток». По завершении работ в случае, если не обнаружат серьезных технических неполадок, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн кубических метров в сутки.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с юмором восприняли указанную новость, намекнув на то, что Газпром таким образом «троллит» Запад.

«Кто же знал, что всадники апокалипсиса оседлают… турбины Газпрома», — иронизирует Андрей Г.

«А потом объявить им, что не запустилась… дня через 4», — шутит Людмила Б.

«Шольц, что с лицом?» — смеется Deftjam.

«Это ручка регулировки уровня дебилизма Запада…» — с юмором добавил Валерий.

«Без Олафа Шольца (главного спеца по турбинам) ремонт будет долгим», — написал Вадим.

«А за три дня успеете? Не надо торопиться! Тише едешь, дальше будешь!» — иронизирует Ирина.

«Да… санкции они такие. Хотели нагнуть нас, а получилось как всегда», — пишет Владимир.

«Троллинг 80lvl», — добавила Елена Г.

«Европа, вдохнули и НЕ дышать! Зима, костры из покрышек на берлинских площадях, кастрюли на головах, требования безвиза в Россию», — смеется Александр.

«После ремонта нужен месячный испытательный период на минимальных мощностях», — с сарказмом отметил Mutabor777.

«Ставлю на 3200 (речь о стоимости газа в Европе — А. Ц.) завтра. И на то, что её не запустят до декабря», — отреагировал J T.

«А это ответка за «Северный поток — 2». Сколько крови попили, а потом предложили перегонять по трубам водку . Как издевка. Это на уровне министра реплика была…» — прокомментировала новость Мила К.

«Ну шикарно, — не останавливайтесь. Газпром — мечты сбываются», — пошутила Марина.

Газпром Gazprom.ru

«Может, на 3 года лучше?» — спросил Дмитрий.

«Даёшь 4000 евро», — предложила Elena Vladimirovna свою версию цены на газ в Европе в ближайшее время.

«После этой новости цена на газ подпрыгнула до 2700? В Газпроме, похоже, ещё те юмористы обосновались. Думаю, следующей новостью будет, что Германия активизирует СП-2, а Газпром следом заявит, что турбины СП-2 слишком долго стояли без дела, и их надлежит обслужить перед запуском. Пока Siemens будет танцевать гопак, цена прыгнет до 3700», — пишет «Бригадир».

«До 31 января надо!» — иронизирует Manya.

«Почаще трубу на профилактику останавливать, и у европейцев стресс превратится в состояние жизни. А зима им станет белым саваном», — написала Елена.

«А если ещё и… трубу [проходящую по территории бывшей УССР] отключить? К примеру, прокатиться на танке вдоль трубы. Чтобы они сами её отключили», — с сарказмом добавил Александр.

«А кто проверяющий?! Отправьте Роспотребнадзор… 100% найдут нарушения: не то количество слоев краски, неподходящие смывы, двигатели нужно тоже замерить… Стыдно, товарищи, такую халтуру отправлять нашим западным «партнерам», у вас месяц на исправление», — пошутила Юлия М.

«Какая прелесть… А там, глядишь, и ещё неполадки найдутся. Турбины — они такие… Ломаются и ломаются. Ну что, товарищи, запасаемся попкорном?! Кажись, интересный сериальчик намечается», — подытожила Олеся.

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