Громкое судебное дело об изъятии по иску Генпрокуратуры из частных рук санаториев на Кавминводах заставляет по-новому взглянуть на санаторно-курортное наследие советского периода, а точнее на то, как оное вдруг оказалось не на госбалансе. Да и владельцы у некоторых из них теперь не простые — ниточки привели нас к гражданам, чьи данные идентичны данным членов семьи вице-премьера — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Подробности — в материале ИА REGNUM.

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Как советский пансионат стал элитным спа-отелем

Готовя материал по ситуации вокруг бывшего профсоюзного наследия в курортных краях России Советские санатории Кавминвод распродали по офшорам и частным рукам?, наткнулась на любопытнейший объект — пансионат «Приморье». Хотя, конечно, пансионатом он был многие годы назад, сейчас это пятизвёздочный спа-отель с ресторанами, гольф-клубом и целой медклиникой под названием «Ланцетъ».

На сайте указан фактический адрес этого элитного комплекса — «Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 23». По этому же адресу ранее числился санаторий «Дружба», который, по открытым данным, был создан как специализированная здравница в 1934 году, став пионерлагерем для глухих детей. В 1947 году здесь открыли отделение для лечения инвалидов по слуху, а в 1981 году был создан сурдологический центр, ставший на многие годы визитной карточкой санатория.

Пансионат «Приморье» имеет ещё более давнюю историю — с 1929 года. Он создавался на базе бывших купеческих строений по ленинскому декрету как дом отдыха без удобств на 75 койко-мест для работников. Через пару лет его перепрофилировали в санаторий, а в годы Великой Отечественной войны санаторий работал как прифронтовой госпиталь и только в 1950 году заработал как дом отдыха. В 1975 году его ещё раз перепрофилировали — в пансионат с лечением.

Курзал в пансионате «Приморье». 1939

С годами эти две некогда государственные здравницы («Приморье» и «Дружба») перешли на другой баланс, частный.

Как же две здравницы оказались по одному адресу? Ошибка адресного стола? Вовсе нет. Юридический адрес «Приморья» — ул. Мира, 21, буквально за забором от «Дружбы».

По вышеуказанному адресу (ул. Мира, 23) ранее было зарегистрировано ЗАО санаторий «Дружба- Геленджиккурортсервис». По данным ЕГРЮЛ, данное ЗАО было создано 29 декабря 1992 года. В январе 2015 года это юрлицо прекратило существование «путём реорганизации в форме присоединения». Правопреемником ЗАО стало ЗАО «Пансионат с лечением «Приморье». То есть два актива слились в один.

Примечательно: на сайте «Дружбы» до сих пор числится ликвидированное юрлицо и его директор — Елена Руссу. Там же указано, что санаторий аккредитован к осуществлению 26 видов медицинской деятельности, а его гордость — специализированный «Сурдологический центр», который позволяет проводить диагностику и комплексное лечение хронических заболеваний уха, горла, носа.

Цитата из видео «Санаторий “Дружба” - город-курорт Геленджик HD» пользователя Niatonix Media Technologies Санаторий «Дружба»

Отвлечёмся ненадолго от «Дружбы» и посмотрим, что представляет собой его правопреемник — ЗАО «Пансионат с лечением «Приморье» (на сегодня это АО).

Зарегистрировано это юрлицо в июле 1993 года. В базе «Контур. Фокус» указан сайт юрлица, и ведёт он на страницу уже известного нам пятизвёздочного спа-отеля «Приморье».

Управляющей организацией АО «Пансионат с лечением «Приморье» является московское ООО «360 менеджмент», которое создано в 2018 году и принадлежит Алексею Васину (75% доли) и Наталье Горгураки. Это же ООО управляет гостиничным ЗАО «Смарт Холдинг» в Москве.

За Алексеем Васиным в базах числятся доли в 23 компаниях, в том числе АО Специализированный застройщик «Раушен Хотел Ресорт» в Калининградской области. Эта компания в открытых данных фигурирует как застройщик двух домов в Светлогорске (ЖК PROMENADE), которые относятся к элитному классу. На сайте этот объект позиционируется как «гостинично-оздоровительный комплекс и более 220 апартаментов «под ключ» с обширной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса», который «расположен в уникальном месте — на первой линии Светлогорского взморья — и занимает почти полтора километра прибрежной территории». Также Васин — директор (в базе числится и владельцем) нижегородского АО «Черниговская Набережная», которое, судя по данным из СМИ, неким образом фигурировало в числе интересантов проекта по строительству причального комплекса и яхт-клуба на Черниговской в Нижнем Новгороде. В другой публикации компании приписывали участие в проекте реновации второго участка Черниговской набережной — от метромоста до Молитовского моста.

Но вернёмся к управляемой Васиным и Горгураки компании в Геленджике — АО «Пансионат с лечением «Приморье».

Цитата из видео «ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel» Геленджик для Вас зазвучит. (J. S. Bach: Suite for solo Cello No.1)» пользователя ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel, Геленджик Пансионат «Приморье»

По данным базы «Контур. Фокус», последним раскрытым акционером (в 2018 году) АО «Пансионат с лечением «Приморье» было ООО «Финансовые системы». Оно читателям ИА REGNUM прекрасно знакомо по публикациям об активах семьи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и главы Ростеха Сергея Чемезова. ООО «Финансовые системы» существовало до июня 2020 года и прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в одноимённое АО. Владельцами ООО были Тамара Мантурова, чьи данные совпадают с данными матери министра Мантурова, и ООО «Финансовые инвестиции» Станислава Сергеевича Чемезова, чьи данные схожи с данными сына главы Ростеха.

По данным базы, АО «Финансовые системы» по-прежнему в собственности указанных лиц.

Возглавляет АО «Финансовые системы» Евгений Максимов, который в одно время был совладельцем фирмы, где долю имела Тамара Мантурова. Он также мелькал еще в ряде активов, связанных с семьей министра Мантурова. Помимо этого, по данным базы «Контур. Фокус», Максимов — в числе участников ООО «Элпида» (Сколково). Среди совладельцев «Элпиды» — АО «Фармстандарт», аффилированное с олигархом Виктором Харитониным, и Андрей Реус, чьи данные совпадают с данными экс-заместителя бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко — отца представителя российской биг-фармы Владимира Христенко (ООО «Нанолек»). Мачехой Владимира Христенко является вице-премьер, глава штаба по противодействию коронавирусу в России Татьяна Голикова.

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Максимов также руководил ООО «Пэйпар-2000», которым владел Валентин Мантуров, чьи данные схожи с данными отца министра Мантурова (мать последнего унаследовали доли мужа после его смерти). Помимо этого, Максимов был последним владельцем (перед ликвидацией) ООО «Клиника пластической хирургии «ЛАНЦЕТ 31», которую создала Наталья Мантурова. Данные последней схожи с данными супруги министра Мантурова, которой принадлежат или принадлежали такие компании, как ООО «Консультационно-медицинский центр «Ланцет», ООО «Делайт-Ланцетъ». Она же является президентом Общероссийской общественной организации «Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов».

Официальное интернет-представительство президента России Денис Мантуров

А теперь вспомним, как называется медклиника, работающая в пансионате «Приморье»? А называется она — «Ланцетъ». Юрлицо клиники — ООО «Многопрофильный медицинский центр», которым юридически владеют Виктор Киселев и АО «Институт пластической хирургии и косметологии». Виктор Киселев к тому же директор ООО «Мантра», которым владеет небезызвестная нам компания «Финансовые системы» и ООО «Комплекткерамика».

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Ещё ряд любопытных совпадений. Елена Руссу, которая числилась директором пансионата «Дружба», а также была одно время руководителем «Приморья» фигурировала как ликвидатор компании ООО «Приморье-маэстро». Владельцами последней, имеющей один юрадрес с пансионатом «Приморье», были ЗАО «Пансионат с лечением «Приморье» и Денис Валентинович Мантуров (данные с министром совпадают вплоть до ИНН).

Кто на сегодня является бенефициаром «Приморья», не раскрывается, но вплоть до декабря 2021 года АО фигурировало в качестве исполнителя госконтрактов. Например, в декабре 2021 года по схеме закупки у единственного поставщика оно предоставило министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края за 4,4 млн рублей в аренду часть нежилого помещения для проведения церемонии награждения победителей и призеров краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп — 2021». Или вот в 2019 году: пансионат, опять же по схеме закупки у единственного поставщика, предоставил услуги по организации питания участников Совета Главных конструкторов АО «Информационные спутниковые системы» имени Академика М. Ф. Решетнёва» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Судя по открытым данным, частенько и администрация Геленджика пользовалась услугами размещения в «Приморье».

Фигурирует в базе «Контур. Фокус» и контракт с ОАО «Объединённая двигателестроительная корпорация», которое в 2013 году по схеме закупки у единственного поставщика приобрело услуги по организации условий для проведения массового мероприятия компанией (конференции). Упомянутая корпорация находится под управлением «Ростеха», которым руководит Сергей Чемезов.

А при чём тут профсоюзы?

Каким боком во всей этой истории Федерация независимых профсоюзов России, ставшая вместе со своим главой Михаилом Шмаковым соответчиком по крупному иску Генпрокуратуры?

Официальное интернет-представительство президента России Глава ФНПР Михаил Шмаков

В отчёте тогда ещё ПАО Пансионат с лечением «Приморье» за 2017 год указано, что общество было учреждено в 1992 году постановлением президиума Совета Федерации независимых профсоюзов России № 612 «О неотложных мерах по преобразованию предприятий, основанных на собственности профсоюзов и их добровольных объединений, в акционерные общества», постановлением президиума Совета ФНПР от 14 августа 1992 года «О заключении договора по разграничению прав владения, пользования и распоряжения имуществом профсоюзов на территории Краснодарского края». Учредителем стал Краснодарский краевой Совет профсоюзов.

Более того, среди учредителей влившегося в «Приморье» ЗАО санаторий «Дружба- Геленджиккурортсервис» числятся также Федерация независимых профсоюзов России и Краснодарское краевое территориальное объединение организаций профессиональных союзов «Крайсовпроф».

Так как же некогда профсоюзные санаторий для инвалидов по слуху со специализированным сурдологическим центром «Дружба» и пансионат с более широким кругом медуслуг «Приморье» перешли в руки лиц с такими весьма известными фамилиями? Ждать ли новых исков от Генпрокуратуры?