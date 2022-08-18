Киевский режим подозревает жительницу города Ирпеня (Киевская область) в «отрицании агрессии России». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Допрос в гестапо

«Подозреваемая, проживая в Киевской области… в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицала факты убийств и насилия в отношении мирного населения Украины со стороны российских военнослужащих, а также совершения ими других преступлений на временно оккупированных территориях», — говорится на сайте прокуратуры Киева.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим запугивает инакомыслящих, а наивные жители Украины верят, что они живут в «демократической» стране, однако не тут-то было. Иные также отметили, что ведь знакомые этой женщины, вероятно, донесли на нее в соответствующие органы.

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«А вы чего ожидали, что её похвалят и дадут выступить на российском телевидении или, не дай Бог, — американском или европейском? Вот она наивная. Естественно, они будут запугивать всех и приказывать молчать, а если что, то и пропасть могут. Странно, что они вообще дали утечь этой информации», — написал Frost.

«Нацисты обычно как раз-таки уничтожают свидетелей, чтобы врать не мешали», — добавил Aleksey.

«Настоящая демократия в действии…» — с сарказмом отреагировала Наталья.

«А чего она демократию не соблюдает-то?» — с юмором отметил Виктор А.

«Ее просто приклеят к столбу или назовут «сепаратистом», и всё… Просто уже в край повернуты на том, что другое мнение — это «сепаратист», — комментирует новость Liliax.

«Гестапо кровавого клоуна не дремлет…» — написал Алексей.

«Наивные украинцы верят, что они — свободная страна. И попадают в лапы гестапо», — пишет Сергей Д.

«А по-другому и не может быть — это национальная черта характера. Сдал, получил пачку махорки! Не зря день прожил!» — отреагировал Андрей Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Донос

«Стукачество как национальная идея…» — отметил Андрей Д.

«Свобода слова на Украине достигла небывалых глубин — по самую шею свободные», — написал Василий Ш.

«Терзают меня смутные сомнения, что это национальный спорт на Украине — то бишь в Бандеростане, — успеть первым настучать. Так было всегда, это жизненное кредо рагулей (имеются ввиду жители западной Украины. — М. Р.)», — комментирует новость Михаил Ш.

«Всегда задаюсь вопросом, а те люди, которые сейчас говорят про репрессии, — это случаем не предки тех, кто писал доносы?» — задался вопросом Павел К.

«Только с бабами умеют воевать», — подытожил Николай М.

Напомним, в апреле председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию киевского нацистского режима, которая связана с распространением ложной информации о действиях военнослужащих российских вооруженных сил в городе Ирпень.

Добавим, в начале апреля 2022 года киевский режим на основании фейкового ролика обвинил российских военных в том, что они якобы расстреляли мирных жителей города Буча (Киевская область).