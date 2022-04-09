Москва, , 13:00 — REGNUM Фрагменты видеозаписи, на которой запечатлено как военные ВСУ раскладывают трупы в Буче под Киевом для подготовки провокации против Вооруженных сил России, случайно были показаны на украинском телеканале «Freedom».

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как видно на выложенных телеграм-каналом «Кладбище фейков» кадрах, 3 апреля украинский телеканал «Freedom» выложил фрагменты записи того, как вооруженные украинские нацисты с синими повязками на руках растаскивают по дорогам в Буче для съёмки будущей провокации трупы, за привязанную к ним проволоку.

Также в сообщении отмечается, что это, по мнению авторов телеграм-канала, произошло из-за того, что военные из украинских информационных центров так спешили отправить материал с провокацией в Буче в СМИ, что переслали туда все свои исходники. А так как в редакциях СМИ не знали, что именно запечатлено на этих кадрах, они смонтировали и выдали материал вместе с указанными записями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град».