Эстония закрыла границу для граждан России. Сети: «Накажем их финансово!»
Закрытие Эстонией границы для граждан России с выданными эстонскими консульскими учреждениями шенгенскими визами стало поводом для бурных обсуждений в социальных сетях.
Закрылась граница в 00:00 18 августа. Соответствующее решение правительство Эстонии приняло ещё 11 августа.
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Для ряда граждан предусмотрены исключения. Например, речь идёт о близких родственниках граждан Эстонии, сотрудниках дипломатических представительств России в Эстонии, обладателей постоянного вида на жительство в республике…
«Объявлять «зеркало» будем?» — спрашивает подписчик российского новостного телеграм-канала c ником V.
«Власти Эстонии поставили на себе крест», — комментирует Angel.
«А туда ещё въезжали граждане России?» — интересуется Roman.
«Зачем нам туда ехать?» — не понимает Андрей А.
«Фашисты настоящие», — оценил действия властей Эстонии Х. Х.
«А смысл шенгена тогда, если каждая страна сама по себе, хочет разрешает въезд, хочет запрещает?» — интересуется Misha M.
«Как стыдно-то! Живу здесь, в Эстонии, и каждый день они ерунду придумывают какую-нибудь!» — пишет Мишаня.
«Какое горе, не попасть в Эстонию!» — оставил саркастический комментарий D. N.
«Наши хакеры положили онлайн-ресурсы Эстонии в ответ на демонтаж советского танка в Нарве», — напомнила Ольга.
«Так, а не нарушение это шенгенских соглашений? Нельзя ж просто так запретить…» — рассуждает Анатолий И.
«Накажем их финансово!» — предлагает Александр.
«А ведь эстонцы не меньше русских пересекают границу и мотаются в Россию. У многих бизнес, недвижка здесь. Можно просто отзеркалить», — убеждён Евгений.
«Да вообще всё равно, надеюсь, тёща там и останется», — шутит Руслан Z.
«Время расставит всё на свои места», — подытожил обсуждение Виктор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что гражданам России необходимо запретить выдачу туристических виз в страны Евросоюза. Посещение Европы при этом она назвала «привилегией», а не одним из прав человека.
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