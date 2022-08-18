Закрытие Эстонией границы для граждан России с выданными эстонскими консульскими учреждениями шенгенскими визами стало поводом для бурных обсуждений в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский

Закрылась граница в 00:00 18 августа. Соответствующее решение правительство Эстонии приняло ещё 11 августа.

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Для ряда граждан предусмотрены исключения. Например, речь идёт о близких родственниках граждан Эстонии, сотрудниках дипломатических представительств России в Эстонии, обладателей постоянного вида на жительство в республике…

«Объявлять «зеркало» будем?» — спрашивает подписчик российского новостного телеграм-канала c ником V.

«Власти Эстонии поставили на себе крест», — комментирует Angel.

«А туда ещё въезжали граждане России?» — интересуется Roman.

«Зачем нам туда ехать?» — не понимает Андрей А.

«Фашисты настоящие», — оценил действия властей Эстонии Х. Х.

«А смысл шенгена тогда, если каждая страна сама по себе, хочет разрешает въезд, хочет запрещает?» — интересуется Misha M.

«Как стыдно-то! Живу здесь, в Эстонии, и каждый день они ерунду придумывают какую-нибудь!» — пишет Мишаня.

«Какое горе, не попасть в Эстонию!» — оставил саркастический комментарий D. N.

«Наши хакеры положили онлайн-ресурсы Эстонии в ответ на демонтаж советского танка в Нарве», — напомнила Ольга.

(сс) Leon petrosyan Танк Т-34 в Нарве до демонтажа

«Так, а не нарушение это шенгенских соглашений? Нельзя ж просто так запретить…» — рассуждает Анатолий И.

«Накажем их финансово!» — предлагает Александр.

«А ведь эстонцы не меньше русских пересекают границу и мотаются в Россию. У многих бизнес, недвижка здесь. Можно просто отзеркалить», — убеждён Евгений.

«Да вообще всё равно, надеюсь, тёща там и останется», — шутит Руслан Z.

«Время расставит всё на свои места», — подытожил обсуждение Виктор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что гражданам России необходимо запретить выдачу туристических виз в страны Евросоюза. Посещение Европы при этом она назвала «привилегией», а не одним из прав человека.

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