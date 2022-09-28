«Поможем им лопухами?» — сети о многоразовой туалетной бумаге в Британии
В Великобритании на фоне бьющих по ней же антироссийских санкций придумывают всё новые способы экономии. На этот раз британская пресса сообщила об изобретении… многоразовой туалетной бумаги.
Такую бумагу после использования по назначению можно стирать и использовать снова. К слову, стирать рекомендуется хотя бы «пару раз в неделю».
Производитель этого продукта считает, что при использовании новинки можно сэкономить достаточно денег. Ведь привычная всем туалетная бумага в Британии подорожала аж на 33%.
Британское ноу-хау оценили пользователи соцсетей.
«Был носовой платок, стал — не носовой! Патентовать срочно!» — иронизирует подписчик паблика в соцсети «ВКонтакте» Вини П.
«Стирать пару раз в неделю??? А хранить это где, в холодильнике??? Ещё и воду экономить нужно… Будешь выбирать: помыться или постирать», — рассуждает Ирина Б.
«Британские учёные без дела не сидят», — комментирует Жанна Е.
«Чтобы постирать, вода нужна и электричество. Чего уж, пусть камнями пользуются», — смеётся Джульетта В.
«Пытаются теперь жить экономно», — отметил Ираклий Б.
«Может, им просто уже тогда перестать ходить в туалет? Тогда ни на что не нужно будет тратиться, ни на электроэнергию, ни на водоснабжение», — предложила решение проблемы Лариса В.
«Поможем британским «друзьям» лопухами?» — предлагают подписчики телеграм-каналов.
На вопрос, где стирать это изделие, ответила Ирина И.: «У них есть обмелевшие реки, будут в них постирушки устраивать».
«Главное, машинально в унитаз не бросить…» — предупредил Максим Х.
«Возвращаются в Средневековье», — сделала вывод Maya.
«Лопухами ещё дешевле, милорды…» — шутит Madi.
«Всё-таки молодцы англичане. Везде выход найдут. Пусть ещё попробуют изобрести многоразовую еду», — оставил саркастический комментарий Серж.
«Обычные люди страдают… И молчат. Хотели сделать плохо нам, а яму вырыли для своих граждан», — подытожила обсуждение Татьяна Б.
Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Великобритании в июле 2022 года ускорилась до 10,1%.
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