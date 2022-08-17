Москва, , 09:56 — REGNUM Годовая инфляция в Великобритании в июле 2022 года ускорилась до 10,1%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) Британии.

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Потребительские цены в стране в июле выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца после роста на 0,8% в июне.

В июне инфляция в Великобритании составила 9,4% и была максимальной более чем за 40 лет. Аналитики прогнозировали увеличение потребительских цен июле на 9,8%.

Последний раз столь высокий уровень инфляции в Британии был зафиксирован в январе 1982 года — тогда инфляция достигла пика почти в 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам мая 2022 года годовая инфляция в Великобритании увеличилась с 9,0% до 9,1%.

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