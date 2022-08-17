Когда президент США Джо Байден предложил принять 100 тыс. беженцев с Украины, некоторые комментаторы задались вопросом, почему Вашингтон не сделал того же для десятков тысяч афганских союзников, оставшихся после бегства оттуда американских войск в Афганистане. В рамках таких дебатов часто приводится довод, согласно которому США неспособны справиться с большим количеством людей. На самом деле, в американской экономике, страдающей от острой и усиливающейся нехватки рабочей силы, достаточно места для большего количества иммигрантов, а также спроса на них, пишет президент и главный исполнительный директор компании Rockefeller Capital Management Грегори Дж. Флеминг в статье, вышедшей 16 августа в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Читайте также: Вал беженцев с Украины на руку Западу — Foreign Affairs

Согласно недавнему опросу, проведенному Conference Board, большинство из 900 руководителей крупных компаний США называют нехватку рабочей силы своей «внешней угрозой номер один».

Эта угроза копилась годами. На фоне грандиозных общественных сдвигов 1970-х годов женщины во всем мире стали рожать меньше детей. Из-за меньшего числа детей, становящихся со временем взрослыми, к середине 1980-х годов, сначала в Европе и Азии, а затем в Соединенных Штатах население трудоспособного возраста — от 16 до 64 лет — начало сокращаться. Если бы его рост не начал резко замедляться примерно в 1998 году, население Соединенных Штатов трудоспособного возраста сегодня было бы больше на 44 млн человек.

Пандемия только усугубила и без того непростую ситуацию. В ходе так называемого «Великого ухода на пенсию» почти 2,5 млн американцев досрочно вышли на пенсию. Еще два миллиона, в том числе родители, лишившиеся возможности отправлять детей в детские сады, уволились. Сегодня в Соединенных Штатах нехватка рабочей силы составляет около 11 миллионов рабочих, что примерно соответствует количеству незаполненных вакансий в этом году, почти две на каждого безработного, всё еще ищущего работу.

U.S. NAVY Пенсионеры в США

С течением времени экономический рост является просто функцией роста населения плюс роста производительности: больше работников, и каждый из них производит больше. Но сегодня, когда рабочих стало меньше, американская экономика с одним «заглохшим двигателем» не может уже развиваться так же активно. В условиях нехватки рабочей силы, неуклонно повышающей заработную плату и инфляцию, экономическая потребность Америки в запуске этого двигателя становится всё более актуальной с каждым днем.

Не одни США сталкиваются с призраком демографического спада. Так, в этом году Национальное бюро статистики Китая заставило руководство Пекина вздрогнуть, сообщив, что пятый год подряд рождаемость в стране примерно равна смертности. Эта тенденция угрожает его стремлению стать крупнейшей экономикой мира к 2030 году. Руководителей Китая вряд ли воодушевляет опыт Японии, где «серебряное цунами» — сокращение и старение населения — вызывает вялый рост. В ответ на это начинается глобальная гонка за расширением сокращающихся резервов рабочей силы. Правительства предлагают гибкий график, чтобы вернуть пожилых работников, лучшее обучение, чтобы вдохновить отчаявшихся сотрудников, и лучший уход за детьми, чтобы вернуть родителей в рабочую силу.

Однако США на протяжении всей своей истории шли другим путем, чтобы заполнить эти пробелы, расстилая приветственный коврик для иммигрантов, ищущих лучшей жизни для себя и своих детей. Возрождение этого наследия критически важно для Америки, чтобы сохранить свое экономическое превосходство и статус мировой сверхдержавы.

Полезно оглянуться на периоды меньшей политической поляризации, чтобы понять, как это можно сделать. Последние крупные реформы в Соединенных Штатах проводились в 1986 году, когда президент Рональд Рейган легализовал почти 3 млн незарегистрированных рабочих, формализовав их место в составе рабочей силы. В 1990 году президент Джордж Буш — старший значительно увеличил прием иммигрантов до 700 тыс. человек в год, в то время как в 2007 году президент Джордж Буш — младший безуспешно призывал Конгресс к реформам, которые предусматривали бы создание программы временных рабочих и решение вопроса о статусе нелегальных иммигрантов. В 2012 году президент Барак Обама ввел в действие Отложенные действия в отношении прибывающих детей (DACA), чтобы создать путь для иммигрантов, привезенных в Соединенные Штаты в детстве. В 2017 году DACA было остановлено при президенте Дональде Трампе, решение, которое позже было признано Верховным судом нарушением федерального закона. С тех пор из-за роста антииммиграционных настроений в обеих партиях прогресс застопорился.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Еще до того, как пандемия закрыла международные границы и остановила обработку заявлений на получение визы, из-за ограничительной политики иммиграция в Соединенные Штаты сокращалась. Пик её — почти в 2 миллиона человек — пришелся на 1997 год, в последние же пять лет чистая миграция составила в среднем 1 миллион, а в прошлом году упала до минимума в полмиллиона человек. Из общего числа беженцев в мире, составляющего 26 миллионов человек, из-за конфликтов на Украине и в Афганистане перемещенными лицами стали 6 и 2,6 миллиона человек соответственно. На данный момент Соединенные Штаты приняли 76 тыс. человек из Афганистана и, как ожидается, примут 100 тыс. человек с Украины, и это число может резко возрасти, но всё ещё едва ли сможет решить проблему нехватки рабочей силы в Америке, составляющую 11 миллионов человек.

По данным экономистов, занимающихся вопросами трудовых ресурсов, из Калифорнийского университета в Дэвисе, из-за пандемии и ограничительной политики, которую политики могут легко отменить, США в рабочей силе недосчитались около 2 млн рабочих-иммигрантов, половина из которых имеют высшее образование. Если Вашингтон не будет действовать быстро, эта нехватка рабочей силы будет только усугубляться.

Пришло время «Великого открытия дверей», указывает Флеминг. Канада предлагает полезную модель: её стратегия, направленная на фильтрацию кандидатов по экономическим навыкам, оказалась очень успешной при поиски талантливых кадров. В то время как система США стала относиться к потенциальным иммигрантам с подозрением, канадская система приветствует их как ценных участников, делая заявку максимально быстрой и простой.

Открытие дверей для экономической иммиграции, основанной на меритократическом подходе, может и должно сочетаться с более эффективными и комплексными усилиями по прекращению нелегальной иммиграции, которая обременяет системы здравоохранения, образования и правосудия и несправедлива по отношению к тем, кто терпеливо ждет в очереди, чтобы получить шанс на легальную эмиграцию. Более строгое правоприменение также повысит вероятность того, что политика «Великого открытия дверей» получит двухпартийную поддержку в Конгрессе.

«Я не могу согласиться со скептиками, которые говорят, что в сегодняшнем поляризованном климате такая прагматичная политика не сработает. Необходимость противостоять экономическому вызову со стороны Китая — одна из немногих тем, по которым обе стороны могут прийти к согласию, что дает новый импульс двухпартийным усилиям сделать сейчас то, что Америка делала в прошлом: заставить иммиграцию работать на американское государство, а не против него», — подчеркнул Флеминг.

Добиться этого, по его словам, можно, если следовать четырем принципам. Во-первых, необходимо повторить план Рейгана, то есть обновить DACA и упростить амнистию для «американцев без документов, работающих и платящих налоги здесь, при этом усилив безопасность границ».

«Имея доступные технологии, мы можем сделать это эффективно и гуманно», — отметил автор.

Pax Ahimsa Gethen Протест в Сан-Франциско DACA. 2017

Во-вторых, необходимо пересмотреть политический нарратив, то есть подчеркнуть сильную поддержку иммиграции законных квалифицированных специалистов. С момента своего основания политика США основывалась на типично американской убежденности в том, что иммиграция и национальное процветание связаны. Америка приветствовала угнетенных мира и опиралась на их энергию и таланты. Близорукое внимание к нелегальной иммиграции затмило тот факт, что за последние два десятилетия 40 из 104 Нобелевских премий по химии, медицине и физике были присуждены иммигрантам. Целая пятая часть нынешних компаний из списка Fortune 500 была основана иммигрантами. Совсем недавно восемь американских компаний, разрабатывающих вакцины против коронавируса, смогли взять к себе более чем 3 тыс. биохимиков и других ученых в рамках визовой программы H-1B.

В-третьих, необходима модернизация визовой программы H1-B, в рамках которой США должны поощрять будущих предпринимателей подавать заявки. Министерство труда США прогнозирует, что нынешний состав выпускников программ технического образования может заполнить менее трети из 1,65 млн рабочих мест, которые, по прогнозам, будут открыты к 2030 году. Каждая четвертая технологическая компания США сталкивается с трудностями в заполнении вакансий квалифицированными специалистами. Администрация Байдена сделала хороший первый шаг, увеличив количество меритократических виз, зарезервированных для заявителей, обладающих опытом в технических областях. Но очевидно, что для заполнения этих пробелов необходимы более агрессивные шаги, некоторые из которых требуют действий Конгресса.

Наконец, необходимо упрочить положение беженцев. В 1980 году Конгресс принял Закон о беженцах, предлагающий людям, которые могут доказать, что они подвергались или будут подвергаться преследованию, право подать заявление на получение грин-карты. Закон установил процесс, в соответствии с которым число ежегодно принимаемых беженцев ограничивается решением президента, которое из-за политики в отношении пандемии достигло рекордно низкого уровня в 15 тыс. в 2020 году. В то время как администрация Байдена сбросила ограничение до 125 тыс. на 2022 год и быстро переселила 70 тыс. беженцев из Афганистана, хаотичный и запутанный процесс подачи заявления о предоставлении убежища является основной причиной роста антииммиграционных настроений в Соединенных Штатах.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Предлагаемый Конгрессом закон — Закон о гражданстве США — направлен на обеспечение «заслуженного пути к гражданству, устранение коренных причин миграции и ответственное управление южной границей». Хотя шансы на то, что Конгресс примет закон, рационализирующий этот процесс, остаются низкими, история показывает, что, когда определенные группы населения, такие как сегодняшние афганцы и украинцы, вызывают сочувствие американского народа, прогресс возможен.

Глобальный статус Соединенных Штатов как маяка свободы остается прочной опорой американской мягкой силы. Вашингтон не может позволить себе потерять свой моральный авторитет не больше, чем свою глобальную конкурентоспособность. По мере того как преградой на пути к восстановлению экономики страны становятся нехватка и удорожание рабочей силы, у США остается один реалистичный вариант: быть верными своим корням и открыть свои двери. В качестве первого шага, ослабляющего экономическое давление, пока Вашингтон работает над более фундаментальными реформами, почему бы не начать с приема еще большего количества беженцев из Афганистана и Украины?