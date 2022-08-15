Москва, , 22:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране специального звания «Мать-героиня». Документ опубликован 15 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно указу, звание может быть присвоено гражданке России, родившей и воспитавшей десять и более детей, также являющихся гражданами России.

При присвоении звания «Мать-героиня» награждённой женщине будет выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере одного миллиона рублей.

Напомним, 1 июня Владимир Путин поддержал идею возродить в России почётное звание «Мать-героиня» в ходе встречи с многодетными семьями, приуроченной к Международному дню детей.