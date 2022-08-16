Ограничения на выезд с Украины мужчин без военного опыта будут действовать до окончания военного положения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер отметил, что во время военного положения конституционные права и свободы граждан Украины могут ограничиваться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — сообщил Зеленский в ответе на петицию о снятии ограничений на выезд из страны для мужчин без военного опыта.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что данное положение приведет к тому, что после того, как границы для украинских мужчин откроют, некому будет выезжать. Иные отметили, что, в отличие от простых украинских граждан, дети украинских чиновников находятся за границей.

«А на что люди могут жить? Работать нельзя и негде. Иди умирай за Пентагон!» — возмутилась Лиза.

«Некому выезжать будет», — добавил Виталик.

«Походу, уже никогда. Да и выезжать уже некому — дедов в 70 лет призывают, женщин [призовут], что вообще уму непостижимо…» — отреагировал П. Н. К.

«И это в стране, где миллионы мужчин отправляются за границу на заработки», — задумалась Юлиана К.

«Когда военное положение закончится, уже и Украина может закончиться как государство», — отметила Ирина.

«Байден же сказал: воевать до последнего украинца. Все идет по плану», — с сарказмом прокомментировала Анна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

«Короче, ясно дал понять, что снимем [ограничения] тогда, когда рак свистнет», — пошутил Evgraf Evford.

«Дети тех, кому положено, уже давно уехали, а остальным — сидеть и не рыпаться», — с сарказмом написал Sergey I.

«А дети депутатов тоже ждут отмены военного положения?» — также поинтересовалась Екатерина, указывая на то, что дети украинских чиновников, как правило, не находятся на территории Украины.

«Американцы сказали, что будут снабжать Украину оружием, пока у Украины не закончатся людские ресурсы», — комментирует Иван Ч.

«Мы не рабы, мы — свободные вольные люди», — иронизирует Roman P.

«Простым разрешено быть только в окопах, а сами где? Тот же Кошевой , дети Порошенко. Кто из них на фронте?» — задалась вопросом Лариса С.

«Сразу возникает вопрос: где детишки наших высокопоставленных особей?» — подытожила Алена.