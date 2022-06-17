17 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление друга Владимира Зеленского Евгения Кошевого, пояснившего, почему он до сих пор не мобилизован и находится в Киеве, тем, что в зоне боевых действий его могут убить и это никак не поможет Украине.

Мирослава Романенко, , 12:29 — REGNUM Один из ближайших партнеров президента Украины Владимира Зеленского по бизнес-проекту «Квартал-95» Евгений Кошевой рассказал, почему он не считает необходимым вступать в ряды украинской армии.

«Окоп» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На вопрос журналистов, почему он не мобилизован и до сих пор находится в Киеве, а не на фронте, друг Зеленского ответил, что в зоне боевых действий его могут убить, и это никак не поможет Украине.

«Я совершенно не умею воевать, у меня нет необходимых навыков. В первый же день меня «ловит» снайпер и стреляет… Чем я помогу Украине в таком случае?» — сказал он.

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Слова Кошевого оценили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что обычные граждане Украины не имеют выбора в данном случае, и никто их не спрашивает, подготовленные они или нет, — их просто отправляют на фронт, а заявление друга украинского президента на данном фоне выглядит издевательством, и украинским мужчинам стоит сделать вывод из заявления Кошевого.

«А остальные с навыками типа? Их посылают на убой», — написала Марина П.

«Так с февраля можно навыки получать, натренировался бы уже, было бы желание», — отметила Yulia.

«Он помог, но не Украине. Своим высказыванием он помог задуматься всем тем, кого мобилизовали или собираются мобилизовать. Думайте, мужики, не идти на войну за Зеленского — это нормально», — пишет Юлия.

«Кто больше всех изображает из себя патриота, рвет на жирной груди вышиванку и рассказывает своими сальными губами, как он ненавидит москалей и Россию, идти умирать за неньку (Украину — М. Р.) не хочет. А вы, холопы, умирайте за него и Вовку-наркомана (Зеленского — М. Р.) и их доходы!» — прокомментировал 111.

«Хорошая отмазка для украинцев? Не думаю, — работает только на верхах, обычным обывателям она недоступна…» — подчеркнул Igor S.

«А украинцы и это съедят и продолжать воевать за Зеленского? Красавчики», — пишет Ivan S.

«Ни стыда ни совести. И это когда тысячи таких же необученных украинцев уже пущены на мясо и ещё будут перемолоты. Помалкивал бы в тряпочку, пока не трогают. Ещё и про то, что русские трусы что-то вякал», — отметила Елена.

Евгений Кошевой zelenskiy.site

«Он же не дурак лезть под пули. Пусть дураки лезут», — с сарказмом написал Newman Sapient.

«Конечно, какие у Жени навыки? Вот у тех, кого вылавливают повсюду и вручают повестки, сразу понятно — полно разнообразных навыков… Вот пусть они и воюют, а Женя лучше покушает», — возмутилась Ирина К.

«10 лет назад это были совсем другие люди. Помню, муж мне включил «95 квартал», это было талантливо. Боже, куда занесло этих людей и что стало с лицами и мозгами? Страшно…» — отреагировала Диана S.

«И вот за это они воюют, именно за вот это жирное лысое лицо», — написал один из участников обсуждения.

«Тот случай, когда лучше молчать, — за умного сойдёшь!» — отреагировала Ksenia B.

«Так получается, и другие имеют такое же право не идти», — подчеркнул Prosveti4.

«Почему украинцы все это терпят? Им же смеются в лицо эти юмористы, которых они выбрали», — добавил Dmitry.

«Он был искренен в своей мерзости», — комментирует заявление Кошевого один из участников обсуждения.

«Кошевой прав — нечего там делать, если ничего не умеешь. Но почему-то всех остальных, кто тоже ничего не умеет, гребут по повестке. Чего-то тут не то — не сходится», — с сарказмом добавил Andrey A.

«А пацанов 18-летних на передок бросать без подготовки, которые оружие не держали в руках, можно, да?! Вот она, Украина, во всей красе, он не принесёт пользу армии, а остальные принесут. Это демократия, свобода слова, свобода выбора… А остальных не спрашивали», — подытожил Demetrius Telegram.