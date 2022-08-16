В Европе на спотовых биржах цена на газ пробила отметку 2500 долларов за тысячу кубических метров, сообщили 16 августа в пресс-службе Газпрома.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Также в компании добавили, что, по «консервативным оценкам», в случае сохранения данной тенденции, зимой цены на газ превысят 4000 долларов за тысячу кубометров.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что если действительно стоимость газа будет такой (или выше), то Европа сама в этом виновна.

«Военные действия от этих цен закончатся», — предположил Игорь Н.

«Нет, у них много денег. А если будет мало — ещё напечатают», — ответил Игорю Н Сергей.

«Вопрос лишь в том, какой будет стоимость этих денег в буханках хлеба и градусах в квартирах», — ответил Сергею Dronny.

«Пусть снимают все санкции и оружие не передают. Тогда подумаем», — пишет Сергей.

«Придётся европейцам останавливать энергоёмкие предприятия, а Штаты отпразднуют убийство основного экономического конкурента. И да, это был не Китай», — отметил Dronny.

«Ну, конец вам, буржуи, — жгите дрова и сено», — иронизирует «Максон».

«Вперёд до пяти тысяч, буржуи фашистские», — не выдержал R. A. N. S.

«Сейчас надо давить на Европу. Газ по $10 000 надо. Или пусть переходят на сторону России», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Не на сторону России, а под Россию», — поправил его R. A. N. S.

«Цена 4000 уже сейчас должна быть», — считает Алексей.

«Когда лижешь задницу Америке, задница приходит тебе», — с сарказмом пишет DMP.

«Хорошая цена!» — с сарказмом добавил Борис67.

«Запад совсем думать не умеет. Наказали Россию называется. Ну да, мы тут плачем и рыдаем, думая, как там бедные европейцы зимовать будут?! Ведь за валежником придётся ходить. Ничего, европейцы, держитесь! Экстрим вам не помешает в этой скучной жизни. Покорная Европа будет страдать молча. Вы только не подумайте, что мы радуемся. Что вы? Очень сочувствуем!» — прокомментировала новость Ирина Т.

ivva Счетчики газа

«90-е идут в Европу. Довыпендривались», — отреагировал Александр.

«Когда газ был 140 долларов, Европа орала: «Дорого». А сейчас цена уже не имеет значения», — возмутился Сергей Ж.

«Ну вот будет 4000, тогда и пишите. Сейчас-то что? Они там вроде все богатые. Не пропадут», — добавила Елена Т.

«Если откинуть всю политическую составляющую, они и правда думают, что инопланетяне им газ на зиму дадут и экономику оживят новыми технологиями? Или повторят опыт Тесла с бестопливным двигателем?» — задался вопросом Вадим.

«У тех, кто рулит этим всем, денег и ресурсов на 50 поколений вперёд, им плевать. Они на камеру стонут, как моются по три минуты, чтоб картинку «с народом» держать», — ответила Вадиму Елена.

«Так ведь всё потихоньку вразнос идет, система принимает нестабильный характер, деньги превращаются в фантики», — ответил Елене Вадим.

«То ли ещё будет…» — смеется Евгений.

«Какому Дед Морозу молиться, чтобы в Европе морозец был покрепче этой зимой? Чтоб как у классика: «Мороз и солнце; день чудесный…» — подытожил еще один участник осуждения.

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