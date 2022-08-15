15 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость от ом, что биржевая цена газа в Европе 15 августа превысила $2400 за тысячу кубических метров.

Анна Царькова, , 22:34 — REGNUM Биржевая цена газа в Европе 15 августа превысила $2400 за тысячу кубических метров. По данным торгов, стоимость топлива за день возросла больше, чем на 10%.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, на бирже ICE в Лондоне цена фьючерсов на газ с поставкой в сентябре по индексу нидерландского хаба TTF повысилась на 10,8%, достигнув $2407,6 за тысячу кубических метров.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в новости повод для юмора и сарказма, также отметив, что зимой стоимость голубого топлива может быть намного выше. Были и те, кто не понимает, как Европа допустила такое.

«Зима всё ближе и ближе!» — написал Nomad.

«Меньше продаём, больше получаем!» — написала Lora.

«За что боролись, на то и напоролись, это Европа!» — отметил Юрий В.

«Надо 3000», — с сарказмом пишет Александр.

«У белорусов 128», — прокомментировал новость M. Gustave.

«А что там у Шольца с лицом? Ему смешно?» — задался вопросом Тихон.

«Так это хорошо — Европа любит преобразования. Газ — это вредно, дрова — это намного проще», — шутит один из участников обсуждения.

«Полезно иногда задницу поморозить. К новому году будут как шелковые», — смеется Андрей.

«Угольные энергетические станции Шольц запустил уже? Удивительно, как безмозглые канцлеры отправляют Германию в каменный век. Главный герой русской зимы Дед Мороз скоро жахнет по европейским комиссарам и политикам. В бункере Зеленский будет костёр топить древесиной из рояля, на котором когда-то играл причинным местом», — отметил A. G.

«А у нас в квартире газ, а у вас? Мерзни, мерзни, волчий хвост», — с юмором добавила Анастасия Ш.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Почему мешкают с прекращением поставки газа в недружественные страны?» — в свою очередь задалась вопросом одна из участниц обсуждения.

«Когда Бог желает наказать человека, он лишает его рассудка. Похоже, Бог лишил рассудка всю Европу. По-другому не объяснить то, что Европа творит в своем доме…» — написала Евгения.

«Русофобия стоит дорого!» — добавил «Ацтек».

«Да, иметь российский газ — это не право, а привилегия!» — комментирует новость Ольга.

«К концу года до $3000 подскочит!» — предположил Luz_milagro.

«4000 зимой будет!» — выдвинул свою версию «Шустрик».

«Ждем зиму, запасаемся попкорном. А представьте, что зимой в Россию может хлынуть волна беженцев из Европы, погреться захотят», — пошутила Лана.

«Да это для них дёшево. Копейки совсем. Надо по 5000. Они богатые, могут себе позволить», — с сарказмом пишет Aleksandr L.

«По 5 тысяч — это к декабрю, новогодний подарок», — добавила Ellana.

«Америка вас спасет», — с юмором подытожил User_namber_one.

Напомним, ранее стоимость топлива в Европе была на таком же уровне в начале марта текущего года.