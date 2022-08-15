Известие о том, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании планы уничтожения Крымского моста, взбесило пользователей социальных сетей. Люди двусмысленно напомнили, что в Лондоне тоже есть мосты. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Клод Моне. Мост Ватерлоо, Лондон. 1903

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«После попадания в Крымский мост Англии не будет», — считает Лариса.

«Тоннель под Ла-Маншем тоже совершенно ненужное сооружение!» — развивает тему Анатолий Анатольевич.

«Что есть в Британии по ценовому сравнению с Крымским мостом? Так вот тоже сказать, что это будет уничтожено. Пусть думают, если есть чем думать», — поддерживает Вячеслав Гаджиев.

«Мелкобритании хватит одного «Сармата»», — иронизирует Максим.

«А может, бриттам Тауэр-бридж снести как упреждающую меру: одного «Калибра», думаю, хватит? Заодно и в Киеве мосты пора убрать, пусть вплавь добираются до работы», — развивает тему Антон Киш.

«Зеленский все пытается начать третью ядерную мировую войну. Не понимает, что сам не выживет», — считает Светлана.

«АЭС, ТЭС, а теперь и Крымский мост. В Киеве разве не понимают, что они сами себе копают могилу?!» — соглашается Руслан Левено.

«Уничтожить Крымский мост невозможно. Он слишком длинный. Повредить, временно вывести из строя, разрушить двести метров, но не уничтожить. Ну, а план Гончаренко — Уоллеса это прекрасно.

Любому, кому ещё непонятно, что РФ забыла в Украине, это должно если не прочистить мозги, то заставить их шевелиться. Есть нацистская идеология с десятком миллионов последователей, которая говорит, что Россию и русских нужно уничтожить.

Зачем? Неизвестно. Что-то там про выкапывание Чёрного моря и Киевскую Русь, которую создал Бандера. С собственными потерями идеология не считается. И это всячески поддерживается руководствами западных стран.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Соответственно, выход у РФ один — уничтожение носителей идеологии или их изоляция, до невозможности угрожать или атаковать РФ. Это будет сделано в любом случае, год или 30 лет на это понадобится. Забудьте про расширение НАТО или самоопределение Украины… Бандеровщина/свидомость — это причина, по которой РФ будет выигрывать эту войну», — отметил Вильям Блек.

Очень много можно встретить комментариев от тех пользователей соцсетей, которые считают, что дальше слов дело не пойдет.

«Я вчера с соседом обсуждал возврат Аляски. Решили возвращать. Это я к тому, что п… — не мешки ворочать», — отметил Сергей Боярский.

«Почесали языками, помечтали, понахрюкивали перемоги да и разошлись», — соглашается Максим Константинов.

«Больше они ничего не обсудили? Территории теряют каждый день, а все о мосте грезят», — спрашивает Диана Валинина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Киев и Лондон на саммите НАТО в июне обсудили план уничтожения Крымского моста, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, в переговорах участвовал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. При этом на фотографии, которой Гончаренко подтвердил, что переговоры состоялись, запечатлён ещё и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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