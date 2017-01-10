ВСУ рассыпали запрещённые мины «Лепесток» в Петровском районе Донецка
Запрещённые противопехотные мины «Лепесток» ПФМ-1 рассыпаны в Петровском районе Донецк у железнодорожной станции Мандрыкино в результате обстрела со стороны украинских нацистов. Об этом 9 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
В Минобороны России рассказали о подвиге старшины Попова
О героизме и мужестве водителя мотострелкового подразделения старшины Николая Попова, проявленных им во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, сообщили 9 августа в Минобороны России.
Украинский пленный: военнослужащих ВСУ готовили к нападению на Донбасс
К необходимости нападения на республики Донбасса и началу войны с Россией готовили военнослужащих вооружённых украинских формирований. Об этом 9 августа рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады ВСУ Вадим Агафонов.
При обстреле ВСУ Донецка пострадал трехлетний ребенок
В результате вечерних обстрелов Донецка пострадал ребенок 2019 года рождения, сообщили 9 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
Референдум в Запорожской области будет проведён с учётом законов РФ
С учётом требований российских законов состоится референдум в Запорожской области о возможности присоединения её к Российской Федерации. Об этом 9 августа заявил глава областной администрации Владимир Рогов.
Киевские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Донецку и Макеевке. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Боррель призвал Лукашенко прекратить участие в СВО
Евросоюз не признаëт легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко и призывает его прекратить участие в спецоперации России на Украине. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля по случаю второй годовщины протестов после выборов 2020 года.
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР
В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Ясиноватая. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Минобороны РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС грозят глобальной катастрофой
Техногенной катастрофой глобального уровня могут обернуться обстрелы вооружёнными украинскими формированиями Запорожской АЭС. Об этом 8 августа заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
При обстреле ДНР получил ранение ребёнок 2019 года рождения
Ребёнок 2019 года рождения получил ранение в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск. Об этом 9 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех жителей России
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Запада на один год закрыть въезд всем гражданам России. Он заявил об этом 8 августа в интервью газете The Washington Post.
Антонов: боевики ВСУ подвергают Европу чрезвычайной опасности
Украинские боевики, атакуя Запорожскую АЭС, подвергают население Европы опасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
В Херсонской области готовы отразить наступление украинской армии
Российские военные надёжно защищают границы Херсонской области, поэтому никакого прорыва украинской армии на этом направлении быть не может. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Эксперт: Запад, как и в 2008 году, вооружает врагов России на её границах
Как и в 2008 году в Грузии, так и в 2022 году на Украине коллективный Запад усиленно накачивает враждебные России режимы оружием, пытаясь создать максимальное количество проблем по периметру её границ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
Минобороны РФ: обстрелы Запорожской АЭС грозят техногенной катастрофой
Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Челябинская область направила жителям ДНР и ЛНР более 400 тонн помощи
Челябинская область с начала спецоперации отправила жителям ДНР и ЛНР более 400 тонн гуманитарной помощи. Об этом на заседании президиума регионального отделения «Единой России» объявил губернатор Алексей Текслер.
Это продукты питания, медицинское оборудование, вода, медикаменты, одежда, строительные материалы и предметы первой необходимости. Кроме того, активно ведётся работа по восстановлению Волновахи и Ясиноватой. Именно в восстановлении этих территорий ДНР помогает Челябинская область. С её помощью идёт восстановление коммунальных, социальных и дорожных объектов.