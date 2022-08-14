Высокопоставленный представитель американского министерства обороны утверждает, что Соединенные Штаты Америки не указывают Киеву, как именно украинской стороне нужно вести боевые действия с Россией, и цели для атаки определяет именно Украина. Об этом 12 августа сообщили американские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

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Заявление представителя США обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что не верят США. По их мнению, всё обстоит с точностью до наоборот.

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«Ну а кто же ещё всё наводит? Чьи самолёты летают, чьи спутники висят? По чьим координатам «хаймарсы» летят? Ответ очевиден», — написал Александр П.

«Надо верить, разве американцы могут врать? А если серьёзно, что-то на Зеленского последнее время посыпалось много от западной прессы. Конечно, это не слив, но явно он начинает надоедать», — отметил Sergey.

«Создают себе алиби по обстрелам ЗАЭС (Запорожской АЭС — М. Р.)?» — задался вопросом «ЛК».

«Страхуются…» — считает Геннадий.

«Хозяева сливают своих шакалов», — написал Ильдар.

«Так они вообще никогда ни при чём», — с сарказмом добавила Елена.

«Если бы не американцы, наркоман [Зеленский] уже давно подписал акт о капитуляции», — пишет Петр.

«Америке доверять — себя не уважать!» — отреагировал Владимир Г.

«Империя лжи. Другого мы и не ждали…» — написал один из участников обсуждения.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

«Сейчас ещё полгода пройдёт и вообще будут Украину осуждать и говорить, что не друзья они вовсе», — смеется Илья.

«Так недавно же говорили, что за каждой установкой следят специалисты США. Это они обрабатывают данные спутников, выбирают и корректируют цели. Куда не разрешат, туда Киев не стреляет. «Не делайте из меня идиота» ©», — прокомментировала новость Елена Р.

«Полгода они говорили, что делятся разведданными и указывают, куда стрелять. Сейчас уже не указывают. США — главный спонсор терроризма», — написал Dima.

«Оружие украинцам тоже с неба падает», — с сарказмом добавил Geo P.

«Они-то пусть и сняли с себя ответственность, а вот снимут ли с них ответственность жители Донбасса — это вопрос», — комментирует новость Алексей.

«Они же не дураки брать на себя ответственность в случае неблагополучного исхода. Всё спишут на Зеленского… На Украину им наплевать, их главная цель — нанести максимальный вред РФ…» — отметил 90 225.

«Ну да, мы только патроны подаём», — иронизирует Larisa.

«Понятно, значит всё с точностью до наоборот», — подчеркнул Kotusen.

«Типа они не при делах при обстрелах Запорожской атомной электростанции», — написала Виктория.

«США «не» обучают солдат Украины, США «не» поставляют оружие Украине, США «не» дают целеуказания, куда стрелять Украине, на Украине «нет» солдат НАТО, на Украине ВСУ «не» убивают мирное население и «не» сидят в школах», — с сарказмом отреагировал Alexdeuch.

«Это перед кем ФША (Фашистские Штаты Америки) оправдались? Оправдываются, значит чувствуют вину», — подытожил один из участников обсуждения.