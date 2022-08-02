2 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Вадима Скибицкого о том, что киевские боевики консультируются с Соединенными Штатами перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Мирослава Романенко, , 15:45 — REGNUM Киевские боевики консультируются с Соединенными Штатами Америки перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в интервью британскому изданию Telegraph сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Вадим Скибицкий.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Скибицкого, при использовании американских РСЗО украинские боевики получают данные в режиме реального времени. При этом представитель украинского ГУР утверждает, что Штаты якобы не предоставляют украинской стороне координаты для ударов.

«Он (Скибицкий. — М. Р.) указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (США. — М. Р.) недовольны намеченной целью», — сообщает газета.

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Заявление Скибицкого обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что заявление чиновника свидетельствует о зависимости Киева от Вашингтона. Иные добавили, что США должны нести ответственность за происходящее на Украине, так как заявление Скибицкого указывает на то, что США участвуют в украинском конфликте. Были и те, кто считает, что Украина начинает «сдавать» своего хозяина (США).

«Похоже, кто-то кого-то немножко сдал?..» — отреагировала Lena.

«Корявая отмазка… Ответите по полной программе за каждый выстрел», — пишет Igor.

«Украина такая, блин, независимая», — добавил Олег Б.

«Рука руку моет, а потом сдаёт», — написала Emma.

«Коллективный Запад ведёт войну против нашей Родины. Либо мы сплотимся и дадим жёсткий отпор, либо нас сотрут с лица земли», — прокомментировал один из участников обсуждения.

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

«Так американцы запускают ракеты, неужели кто-то думает, что местным аборигенам доверят такое оружие?» — задался вопросом Юрий К.

«Покупайте американское вооружение. Оно будет работать тогда, когда нужно США, там, где нужно США, и так, как нужно США. Может быть, будет работать (нет)», — пишет Kir.

«Да понятно уже, что воюет не Украина, а Украиной. Куском России по России. Уроды…» — не выдержала Ксю.

«Можно подумать, что нацисты сами стреляют из этих установок. Сомнительно просто — американцы и стреляют, а украинцы чисто в обслуге», — добавила Людмила.

«И это кого-то удивляет?» — задался вопросом Dmitry S.

«Да ладно вам, завтра будет и о контексте, и о переводе, и о не так поняли», — написал D. Alex. I.

«Кого-то это удивляет? США — лидеры в умении вести грязную войну», — комментирует А. А.

«Если так, то надо поднимать вопрос о солидарной ответственности американских военнослужащих и тех, кто их прикрывает», — отреагировал Alexey B.

«Да там, скорее всего, на каждый расчет вэсэушников два расчета натовских специалистов, чтоб не переломали «Хаймерсы» эти. Да и куда стрелять, тоже говорят натовцы. Плюс спутники американские», — добавил Vlad.

«У хозяев нужно консультироваться, да. А то вы такие незалежные. Чтобы хозяин хвалил, нужно вовремя хвостом вилять», — отметил Виктор.

«Ну, наконец-то начали сдавать своих хозяев. Для Гаагского суда впоследствии это очень важная информация будет…» — подытожила Анка.