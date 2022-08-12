Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен объявить о своём участии в президентских выборах 2024 года в США после того, как в ноябре 2022 года состоятся промежуточные выборы в американский Конгресс. Об этом 12 августа сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На батарейках

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что намерение Байдена оптимистично, учитывая его состояние здоровья.

«А он оптимист», — отреагировала Наталья.

«А какая разница, какая будет фамилия у президента США?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«А он доживёт?» — обеспокоилась Наташа.

«Главное, чтоб не забыл, запишите ему где-нибудь», — иронизирует «Пчела».

«Мне бы его уверенность…» — добавила еще одна участница обсуждения.

«А что, так можно было?» — смеется Ильдар.

«Дед ещё до конца года не дожил, а уже гневит Бога своими планами…» — отметила Лидия З.

«За что с ним так?!» — не понимает Альбина, вероятно, указывая на то, что это не его решение.

«Дедушка — оптимист. На погосте уже прогулы ставят, а он на второй срок», — пишет «Да».

«Совсем плохо с кадрами у демократов», — написала Lora.

«Звучит как угроза! Главное, чтобы не забыл про это», — шутит Ольга Д.

«Боюсь, не дотянет старина Джо», — выразил опасение Андрей.

(сс) The White House Джо Байден

«Если этот старый маразматик станет во второй раз президентом Америки, то не будет не только Украины как государства, но и вслед за ней утратит свою государственность и Америка!» — считает Vitaliy.

«Да пожалели бы уже деда, оставьте его в покое уже, не смешите и не злите!» — призвала Наталья.

«Ему бы этот срок дотянуть», — смеется Ольга.

«Результат ясен уже сейчас. Думаю, у Трампа есть хороший шанс», — добавил atombomb.

«После выборов, которые с треском проиграют демократы? Это хороший момент для такого объявления. Правда, США могут и не выдержать второй срок такого «любимца» президента, который не понимает, где находится, здоровается с пустотой, рушит всё, что может, и которого уже называют самым худшим в истории. Едва ли с такими качествами и результатами можно рассчитывать на второй срок. Но само президентство Байдена, как и вице-президентство [Камалы] Харрис, доказало: в США даже на самых высоких постах могут избрать кого угодно. Вот буквально даже больного, немощного, неадекватного. Или неспособного толкнуть даже самую банальную речь. Наверно, можно было бы избрать и человека с улицы, который мимо проходил. И вероятно, он был бы даже лучше, чем Харрис, если бы мог нормально прочитать речь или был бы в более адекватном состоянии, чем Байден. Настолько низки планки на такие посты в США», — написал Георгий.

«Жаль старого маразматика. Сделали его посмешищем на весь мир. Какое отношение теперь американцы хотят к себе? Только пренебрежение», — подытожила Антонина.