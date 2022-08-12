Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Президента Соединённых Штатов Джо Байден намерен объявить о своём участии в президентских выборах 2024 года в стране после того, как в ноябре 2022 года состоятся промежуточные выборы в американский Конгресс. Об этом 12 августа сообщает агентство Bloomberg.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Байден объявит о своем выдвижении на второй срок «в течение нескольких месяцев» после довыборов в Конгресс страны, которые пройдут 8 ноября.

Также отмечается, что нынешний лидер США имеет крайне решительный настрой и его укрепляют экономические успехи последних недель такие, как снизившиеся цены на топливо, прекращение роста уровня инфляции и то, что Конгресс страны поддержал ряд его инициатив.

При это указывается, что Байден не воспринимает низкие рейтинги своей популярности и добавляется, что не все члены демократической партии США поддерживают такие планы, считая, что нынешнем президенту, которому недавно исполнилось 80 лет, не стоит вновь баллотироваться на выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа сотрудники ФБР надеялись найти там секретные документы о ядерном оружии.