Известие о том, что Сейм Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм», и призыв к Евросоюзу прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии спровоцировали широкий общественный резонанс в социальных сетях. В основном люди иронизируют: «Кто такой этот латвийский Сейм?». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Можно ещё признать Россию государством, поддерживающим инопланетян», — отмечает в телеграм-чате ИА REGNUM Татьяна Валентиновна.

«Кто такой этот латвийский Сейм?» — иронизирует Светлана.

«Какой-то сраный сельсовет какого-то сраного латвийского хутора чего-то там объявил на собрании в своём коровнике», — поддерживает Максим.

«Латвия — сама террористы, так так поддерживают неонацистский режим преступников Киева», — пишет Д.

В комментариях пользователи соцсетей задают много риторических вопросов.

«Сколько бабок отстегнули хозяева-фашисты — шавкам-фашистам?» — интересуется О.

«А что-то кроме пустых деклараций последует?» — спрашивает Данил.

«Почему наша страна не объявит все страны, поставляющие оружие Украине, и саму Украину странами-спонсорами терроризма?» — вопрошает Игорь Рогатин.

«Террористы, спонсирующие других террористов, объявляют третьих террористами, классно», — смеется Андрей.

Saeima Зал Сейма Латвии

«Сжечь все загранпаспорта на Красной площади!» — предложил Андрей Рыгус.

«Есть Турция, Армения, Киргизия и ещё много других интересных стран…» — считает Роман.

«Очень «обидно» от страны, в которой населения меньше 2 млн, получить такое определение», — иронизирует Михаил Гусев.

«Латвия — это моська из всем известной басни», — смеется Светлана.

«А как же газ? Они же теперь у пособников террористов его покупают за рубли. Или это другое?!» — развивает тему Александр.

«Владимир Владимирович прикажет — и нам визы не нужны будут», — считает Роман Елышев.

«У террориста газ покупают? Получается, они спонсируют страну-террориста. Недоумки недостраны» — высказалась Ирина Ушакова.

Как сообщало ИА REGNUM, Сейм Латвии 11 августа объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». В том же заявлении страна призвала Евросоюз прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

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