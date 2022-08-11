Рига, 11 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Сейм Латвии признал Россию «страной, поддерживающей терроризм», сообщается 11 августа на сайте парламента.

Saeima Сейм Латвии

Отмечается, что 11 августа Сейм принял заявление, в котором «Россия признана государством, поддерживающим терроризм», а действия в отношении населения Украины «признаны терроризмом».

Также латвийский Сейм призывал страны ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Латвии не собираются исправлять ситуацию с антироссийскими провокациями правоохранительных органов, поэтому Россия рассмотрит возможные ответные меры.

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