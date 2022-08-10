Британское правительство рассматривает сценарий, в соответствии с которым в стране зимой начнутся плановые отключения электричества на промышленных объектах и в домохозяйствах. Об этом 9 августа со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

По информации источника, к подобным мерам могут прибегнуть при сочетании холодной погоды с дефицитом газа. Наиболее вероятный временной отрезок для данного сценария — четыре дня в январе. Британия в такой ситуации, даже при запуске аварийных угольных ТЭЦ, столкнется с нехваткой электрических мощностей.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Быстро они…» — отреагировала Елена М.

«Нужно больше санкций!» — с сарказмом призвала Panda R.

«А в России тем временем куб газа 5,8 рубля! Зимой открываем окна от жары», — добавил Юрий.

«Ну норм. За что боролись…» — пишет Teodor W.

«Крым сидел без света и воды, теперь Европа пусть посидит… За что боролись, на то и напоролись!» — написала Надежда.

«Давно пора их привести в чувство», — не выдержал Vyacheslav.

«Добро пожаловать в веерные отключения 90-х…» — смеется rim33 377.

«Пользоваться электричеством — это привилегия, а не право человека », — добавил Vlad.

«От всей души желаю им того же, что мы переживали в 90-х!» — прокомментировал О. А.

«Довели страну. Королеву берегите хоть! Не морозьте бабушку и кормите. Ей двойной набор продуктовых карточек!» — иронизирует Designcannes.

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«Как жители это терпят?! Ну зачем им это? Пусть выходят на митинг и устроят погром, надо требовать снижения цен на энергию и никаких веерных отключений! Почему народ должен страдать, они от этого цирка не получают выгоды… Давайте, выходите на улицу и гоните взашей своё правительство», — призвала Mari V.

«Лихие 90-е и начало 2000-х в России теперь и в Европе… В РФ тоже были отключения постоянные тогда», — пишет Albertus R.

«Спасибо Путину за то, что он не забыл, до чего довели нашу Родину англосаксы в 90-х. Прочувствуют теперь на себе… и свечей им не давать…» — призвала Наташа.

«Наше сочувствие не знает границ, не останавливайтесь, пожалуйста», — с сарказмом добавил ts_o_a.

«О! А что такое? У бабушки Лизы (речь о королеве Британии — А. Ц.) перестанет гореть свет?» — поинтересовалась Ольга В.

«Нужно еще кричать: «Получай, Путин!», когда им свет отключат. Кто не кричит, тот агент Кремля», — смеется один из участников обсуждения.

«Так им и надо будет», — не выдержала Inna.

«Это ж надо так не любить свой народ. Придурки!» — написала Марина К.

«Жаркое лето — к холодной зиме! (Народная примета)», — с сарказмом добавил Eshkin Koshkin.

«Крымчане такое пережили. Переживут ли бритты?» — задумался Alexander.

«Ни разу не жалко. Черпайте полной ложкой. Да, купите «Монополию», будете играть длинными зимними вечерами», — комментирует новость Наталья К.

«Нормально. Мы в 90-х такое видали, не померли», — подытожила «Витаминка».