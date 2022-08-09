9 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Эстонии, призвавшей запретить выдачу туристических виз в страны Европейского союза гражданам Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 15:02 — REGNUM Нужно запретить выдачу туристических виз в страны Европейского союза гражданам Российской Федерации. Об этом в своём микроблоге в Twitter написала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хватит выдавать туристические визы россиянам. Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — написала она.

По мнению политика, посещение Европы — это «привилегия», а не одно из прав человека.

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Заявление главы эстонского правительства обсудили в мессенджере Telegram. Многих возмутили слова политика, участники обсуждения написали, что они думают о заявлении главы эстонского правительства.

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«Придется с дедовского танка пыль стирать. Чтобы загнивающий Запад посетить», — иронизирует Serge.

«В Нарве как раз есть один танк, и они жаждут, чтобы он с постамента уехал», — ответил ему (Serge) Павел.

«Э, так и до расовой сегрегации договорятся. История катится колесом. В пропасть…» — добавила Tanya B.

«Пора мерзнуть эстонцам, походу. Газ — это не право, а привилегия», — отметил Евгений У.

«Неправильные у нас черепа…» — с сарказмом пишет Наталья А.

«Хорошо, в Европу русским нельзя. А в Эстонию можно?» — с юмором поинтересовался A. U.

«Принимать горячий душ сколько хочется, есть из чистой посуды горячую пищу, спать на чистом белье в легкой пижаме — тоже привилегия», — прокомментировала новость Darya A.

«Через пару лет эта же эстонка будет вопить, мол, мы же братские народы, у меня вообще русские в роду, подайте газа», — написал Evgeny.

«Пусть подавятся своей Европой», — отреагировала Анжела Б.

«Туры в Эстонию на танках пора открывать», — смеется Dmitry.

«Европа — мировая помойка. О какой привилегии ведёт речь это немытое чучело?» — не понимает Татьяна.

Кая Каллас European Parliament

«Российское зерно и энергоносители — тоже привилегия», — пишет Андрей А.

«Жалкие шавки Прибалтики подали голос?! Судьба у них такая…» — с юмором пишет evening.

«Да скорее бы закрыли эту Европу!» — добавил один из участников обсуждения.

«Высокомерие прям зашкаливает», — смеется Елена.

«Привилегия — это быть сытым, чистым, в тепле. Прибалты, ваш ход», — написала Elena.

«В историческом смысле посещение Европы очень интересно. Всё-таки наибольшая часть источников последних двух тысяч лет оттуда. А в остальных смыслах… Да нет их, смыслов этих», — прокомментировал Anatoly.

«Обыкновенная нацистка», — не выдержал еще один участник обсуждения.

«Пора закрывать этот ларек со шпротами!» — пошутила Лана.

«Вот одного не понимаю, почему до сих пор Россия позволяет гавкать прибалтийским килькам?» — недоумевает Владимир.

«Кстати, так-то неплохая идея лишить их денег русских туристов на годик и посмотреть, что будет. С Италией, Испанией, Францией, Чехией и прочими. Прям даже интересно узнать, как быстро их экономики крякнут», — добавил Вадим Х.

«Я и не езжу никуда. Отдыхаю в своей стране. Пусть хоть все закроют, без разницы», — написала Svetlana.

«Они до сих пор себя богами считают. Ну ничего, и тебя вылечим», — смеется София К.

«Чтобы посмотреть достопримечательности Эстонии, хватит двух дней. Чтобы посмотреть достопримечательности и природные красоты России — не хватит всей жизни», — отметила Mella.

«При таком раскладе пора прекращать перевозки грузов как в Эстонию, так и из Эстонии. Европейский «туризм» товаров из Европы и в Европу через территорию России пора закрыть. Перемещение грузов через территорию России — это привилегия, которую нужно заслужить, а не право недостран ЕС», — пишет Влад С.

«Эстонии, похоже, тоже пора на денацификацию и в родную гавань», — с сарказмом подытожила «Сложная Русская Женщина».

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