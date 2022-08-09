Заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас с призывом прекратить выдавать гражданам России въездные визы в страны Евросоюза («Посещение Европы — это привилегия, а не право человека»), спровоцировало шквал комментариев в соцсетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Привилегия, а не право человека», — это премьер-министр Эстонии так намекает, что пора поговорить о правах человека?» — спрашивает Юлия Киселева.

«Это она намекает на то, что Европа плевать хотела на права человека» — парировал Тарас Хашимов.

«Тьфу на вас! Нашли привилегию. В ЕС ездить — набираться плохому только. Неее. Это не к нам. Нашли райские кущи в ЕС. Ха-ха!» — иронизирует Елена Николаева.

«С каких пор посещение дешевой забегаловки стало являться привилегией?» — отозвалась об Эстонии Светлана.

«Как бодро эстонская нацистка отказала Греции, Испании и прочим в российских туристах и их деньгах», — заметил Алексей Халанский.

«Осторожно, двери закрываются, следущая станция: железный занавес», — иронизирует Артем Абрамов.

«Почему тогда покупать газ и нефть у России можно? Может, начать стоит с того, чтоб ничего не покупать у России и быть самодостаточными, чтоб так говорить?» — предлагает Сергей Рыбальченко.

«Европа — это исторически наша территория», — считает Дмитрий Барсов.

«Тебе ли, «расотуля», говорить о России? Ты книжки-то читала? Историю, географию изучала, похоже, что нет!» — обращается к премьер-министру Эстонии Галина Белоус.

«А давайте закроем им въезд в Россию, вот они офигеют. Будут локти кусать», — предлагает Владислав Вишневецкий.

«Закройте им приграничную торговлю! Это привилегия, а не право. Настало время, пускай с голоду и холоду дохнут…» — развивает тему Андрей Мерцалов.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

«Продажа газа и нефти это привилегия, а не право человека. Настало время прекратить продажу ресурсов в Европу.» — поделился мнением Александр Шмуль.

«Ещё до революции этот угол называли гнилым… Не зря. Оттуда не только дожди идут, но и другая гниль…» — отозвалась об Эстонии Алевтина Азоркина.

«Привилегия — это родиться не в Эстонии. Потому что с такими министрами — ну нафиг быть в Эстонии», — считает Максим Зверев.

«Я бы был доволен, если нашим туристам запретили выезд в эти страны. Нас открыто ненавидят, а наши граждане ездят туда, видите ли, отдыхать и наслаждаться», — привел довод Артур Агамагомедов.

«Закройте ЕС от всего мира! И мир выдохнет и задышит!!!» — предлагает Тимофей Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, покончить с туризмом в России премьер Эстонии Кая Каллас призвала 9 августа на своей странице в соцсети: «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это значит, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя ложится на соседние с Россией страны (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки въезда)».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал страны Запада запреть гражданам России въезд на свою территорию.

https://regnum.ru/news/polit/3664947.html