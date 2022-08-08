Военная помощь Соединенных Штатов Америки киевскому режиму по большей части является не средством поддержки, а мошенничеством. Об этом 7 августа в своем аккаунте в одной из социальных сетей написала член палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт от Республиканской партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пончо

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Так политик прокомментировала сюжет, который вышел на телеканале CBS, где сообщалось, что лишь 30% военной помощи Запада доходит до украинских вооруженных сил.

«Большая часть помощи Украине — это мошенничество», — отметила Бойберт.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Это только начало, дальше будет больше», — написал «М».

«В ноябре этого года, когда пройдут промежуточные выборы в США, Байдену станет совсем сложно поставлять что-либо нацистской Украине, да ещё и придётся отчитываться за потраченное. Так что уже недолго осталось ждать», — считает Серега.

«Ну, в конце концов правда должна вылезти наружу», — отметила Kireeva 57.

«Чуют приближение зимы, шакалы западные», — добавила Мария.

«О как! И вдруг внезапно кто-то начал что-то подозревать!» — отреагировал MadVlad.

Gage Skidmore Лорен Бойберт

«Все-таки есть в США нормальные люди», — написал 23 966.

«Был бы толк от этих заявлений…» — прокомментировала слова политика Yulia K.

«Ну а что, американцы не люди? Они тоже хотят денег срубить. Это к вопросу о коррупции в западном мире», — не без сарказма добавил Дмитрий.

«Это признаки слива, увидите дальше больше. Украину начали сливать. Помните, что США присоединились к войне против фашистов только в 1944 году! Они хорошо чувствуют, что конец близок», — комментирует Aleksandra.

«Кажется, они начинают что-то подозревать…» — отреагировал Edward.

«Только эти высказывания ненадолго, выборы на носу. Потом опять запоют, что Украина — «самая прогрессивная страна», — выразила опасения Елена Н.

«Аки дети малые! 80% «вооружения» никогда не существовало и никуда, ни до каких «границ» не доезжало. «Гипс снимают! Клиент уезжает!». Надо денег украсть напоследок. Тем более что по осени непонятно, кого считать будут…» — отметил Georg.

«Украина никогда не занимается мошенничеством. Это просто естественный процесс ее существования», — с сарказмом добавил Maxim.

«С ней, видимо, не поделились, вот и возмущается», — иронизирует GV S.