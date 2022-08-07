7 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили документальный фильм Arming Ukraine («Вооружая Украину») американского телеканала CBS, в котором сообщается о том, что западная помощь пропадает на Украине, так и не попадая на фронт, а страны, которые ее оказывают, не в состоянии контролировать ее использование.

Оксана Переможенко, , 12:47 — REGNUM Западная помощь пропадает на Украине, так и не попав на фронт, а страны, которые ее оказывают, не в состоянии контролировать ее использование. Об этом говорится в документальном фильме Arming Ukraine («Вооружая Украину») американского телеканала CBS.

Матейсен И. М. Школа воров. 1852

В фильме сообщается, что значительная часть вооружений, вероятно, оседает на черном рынке и только 30% оказывается у Вооруженных сил Украины.

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Новость обсудили в мессендреже Telegram.

«И очень хорошо, что… оружие не доходит до фронта», — написала Uljana.

«Ой, а эти люди расследовали коррупцию их родненьких чиновников в Афганистане за 20 лет?» — спросила Natalia.

«Да ладно! Быть не может! У Зеленского такое не прокатит никак, самое чистоплотное правительство Европы», — иронизирует Виктор Николаевич К.

«Для нас хорошо это», — пишет Ирина.

«Это надо показывать американцам, чтобы видели, куда их денежки уплывают, запалить там у них костерок из искры», — отметил Дмитрий З.

«Они создали эту схему, а теперь сделают козлов отпущения из украинского руководства», — считает Vovan.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

«Документалисты не вдруг прозрели. Они поняли: конфликт проигран. Надо кого-то сделать крайним и оправдать свои просчёты. Мы вот, мол, всё сделали, что могли, только вот украинцы всё продали», — добавил Талгат.

«Украинский прапорщик очень удивился, когда обнаружил что «Джавелины», которые он уже один раз продал, вернулись к нему через две недели в новой партии вооружений с Запада», — пошутил Andrew Shi.

«Тошнит от них. Корчат из себя обманутых наивных. Знали они всё. Теперь, когда шалость не удалась, будут изображать прозрение. Сначала «узнали», что ВСУ прикрываются мирным населением, теперь вдруг о коррупции узнали, дальше — больше. Украину сливают потихоньку», — прокомментировала новость Kseniya.

«Да все эти расследования курам на смех. Всë они понимают, деньги к ним же возвращаются. А вонь эту они поднимают только для того, чтоб подготовить общественное мнение к тому, что скоро уже надо будет выйти перед народом и сказать, что, мол, всë, Украину долой, а с Россией надо дружить», — отреагировал Ded_griboed.

«Когда западники начинали вкладываться в young brave democracy Ukraine, кто-то должен был им объяснить значение слова «дерибан», — смеется Roman S.

«Я думаю так, Вашингтон понял, что конфликт проигран, нужно выстраивать логические цепочки оправдания этого проигрыша. Вот и начинается. Это, по-моему, хороший знак. Россия победит! Однозначно!» — написал Andrey.

«Там уже готов был сценарий по сливу Украины. То ли ещё будет!» — добавила Ekaterina.

«О, жду с нетерпением, когда по ним их же орудие шарахнет. Ох как жду…» — отреагировал «Ж».

«Доходит только 30, а людей как убивали, так и убивают! Страшно представить, что бы было, если бы не было коррупции на Украине», — задумалась Ирина К.

«Ну понеслась. Тошнит уже от этих наглых лицемеров. Проснулись твари…» — пишет Viktoriya.

«Украина вооружает мировой терроризм! Чего непонятного?! Сама такая и вооружает таких же нацистов по всему миру! И денег на офшоры «великих укров» и Зеленского заодно накачает!» — отметила Елена.

«Уверен, сами американцы к незаконной торговле и причастны, а украинцы получают столько, сколько им дадут», — считает Александр К.

«Надеюсь, что это оружие когда-нибудь вернётся на Запад и он осознает, кого вооружал», — подытожила Лариса.