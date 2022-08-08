Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны формирований вооружённых сил Украины имеют преднамеренный характер и направлены на дискредитацию России. Об этом заявили в посольстве России в США.

Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии (сс) Henry Mühlpfordt

«Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — подчёркивается в заявлении диппредставительства в телеграм-канале.

Дипломаты призвали Организацию Объединённых Наций и Международное агентство по атомной энергии «осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины».

Также в посольстве призвали американских журналистов «прекратить горланить русофобские измышления».

«Обратили внимание на развернувшуюся в местных СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать нашей стране ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Огульно утверждается, что российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции. Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот», — подчёркивается в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа украинские националисты дважды выпустили артиллерийские снаряды по территории Запорожской АЭС. По сообщению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в результате были повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водопровод. Благодаря эффективным и своевременным действиям российских военных по прикрытию станции критически важная инфраструктура не пострадала.

В ночь на 7 августа вооружённые украинские формирования обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».

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